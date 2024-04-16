По его словам, родители и их дети, а также молодое поколение должно помнить о том, что современный виртуальный мир приносит не только пользу, но несет в себе вполне реальные угрозы.

Они исходят в том числе от огромного количества мошенников, преступников, психопатов, различных других деструктивных социальных элементов, которые ведут свою противоправную деятельность в мессенджерах, на различных коммуникационных платформах, которые существуют в том числе и в социальных сетях.

«Детей нужно предупреждать и рассказывать им о том, что, если им пишет какой-то деструктивный элемент, этот человек проявляет агрессию в их сторону или просит проявить агрессию в сторону третьих лиц, то такой разговор нужно прерывать моментально», - объяснил эксперт.

Ранее Мясоедов рассказал, что действия мошенников вынуждают разработчиков мессенджеров хранить переписку пользователей не менее полугода.