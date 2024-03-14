14 марта 2024, 22:26

Новые подробности появилось в деле о групповом сексе с 11-летней девочкой

РИА «Новости»
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В деле о групповом сексе трех восьмиклассников с 11-летней школьницей в Первоуральске появились новые подробности. Оказалось, что в тот же день к девочке приходили еще два подростка, с которыми она познакомилась в социальных сетях. Об этом написал портал E1.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, девочка сама написала подросткам и пригласила их к себе, где они вместе выпивали алкоголь.

«Все было добровольно. По рассказам этой девочки, она не первый раз же сексом занимается. Но поскольку у нее такой возраст, то любой сексуальный контакт автоматически считается изнасилованием. Изначально к ней пришло пятеро парней, но двое более умных ушли, а эти трое остались», - рассказал источник.

Ранее стало известно, что в Первоуральске 11-летняя школьница занялась сексом с тремя восьмиклассники. Якобы таким образом девочка «поздравила» подростков с 23 Февраля. Происходящее школьники снимали на видео. Мать одного из них нашла порноролики в телефоне сына и обратилась в полицию.

Следователи возбудили дело по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». Теперь подросткам грозит до шести лет колонии.

Школьники Изнасилования Секс Полиция
14 марта 2024, 18:53
Девушка, которую мужчина столкнул под поезд в Москве, рассказала о самочувствии
РИА «Новости»
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Девушка, которую бывший молодой человек столкнул под электропоезд в метро Москвы, заявила «360», что не пострадала. Раскрывать детали своей личной жизни она не стала.

Накануне вечером на станции метро «Войковская» мужчина. во время ссоры толкнул девушку под электропоезд. Машинист успел среагировать и экстренно затормозил.

«Со мной все в порядке. Я не даю комментариев никаких, это моя позиция», - сказала Анна С.

Об ЧП на Замоскворецкой линии метро сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Молодого человека задержали правоохранительные органы, его заподозрили в покушении на убийство. В ходе допроса он подтвердил, что столкнул девушку на рельсы перед приближающимся поездом.

Поезда Метро Москва
14 марта 2024, 17:50
Мужчина толкнул девушку под поезд в метро Москвы
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Мужчина во время ссоры с девушкой столкнул ее под поезд в метро Москвы. Его задержали и доставили в отдел полиции. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ЧП произошло вечером 13 марта на станции «Войковская» Замоскворецкой линии метро. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, девушка не пострадала.

Очевидец случившегося не дал подозреваемому скрыться. Мужчину передали в руки полиции. Следственные органы начали проверку по факту покушения на жизнь девушки.

Ранее в на станции МЦД «Матвеевская» электропоезд сбил двух человек. Оба пострадавших погибли прямо на месте.

Мужчины Метро Полиция Москва
14 марта 2024, 12:56
Электрокотел взорвался в строящемся здании в центре Москвы
РИА «Новости»
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В строящемся здании в Москве днем в четверг, 14 марта произошел взрыв электрического котла отопления. Об этом «360» сообщил источник.

ЧП произошло рядом с домом № 30 по Краснопролетарской улице в Тверском районе.

Травмы получил мужчина, с термическими ожогами лица его доставили в больницу. Здание принадлежит застройщику ООО «Дом». Причины ЧП неизвестны, на месте работают экстренные службы, признаков возгорания или задымления нет.

Больницы Мужчины Москва
14 марта 2024, 09:51
Землетрясение произошло в Черногории
Википедия
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В ночь на четверг, 14 марта, в Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,3. Информация об этом появилась на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным источника, первый толчок произошел в 03:06 (06:06 по Москве) в 76 километрах от Подгорицы. К слову, в черногорской столице проживают 236 тысяч человек.

Магнитуда землетрясения достигла отметки в 5,3 балла, а его очаг находился на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно.

В начале марта сильное землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Алма-Ате. Подземные толчки длились около полуминуты, но люди успели перепугаться. В городе сработала сирена, жителей эвакуировали.

Землетрясения Черногория

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