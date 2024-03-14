Новые подробности появилось в деле о групповом сексе с 11-летней девочкой

По словам собеседника издания, девочка сама написала подросткам и пригласила их к себе, где они вместе выпивали алкоголь.

«Все было добровольно. По рассказам этой девочки, она не первый раз же сексом занимается. Но поскольку у нее такой возраст, то любой сексуальный контакт автоматически считается изнасилованием. Изначально к ней пришло пятеро парней, но двое более умных ушли, а эти трое остались», - рассказал источник.

Ранее стало известно, что в Первоуральске 11-летняя школьница занялась сексом с тремя восьмиклассники. Якобы таким образом девочка «поздравила» подростков с 23 Февраля. Происходящее школьники снимали на видео. Мать одного из них нашла порноролики в телефоне сына и обратилась в полицию.

Следователи возбудили дело по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». Теперь подросткам грозит до шести лет колонии.