11 марта 2024, 00:37

Новые подробности появились в деле о находке ящика с гранатами в московской квартире

Freepik
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В деле об обнаружении боеприпасов в столичной квартире появились новые данные. Как сообщил источник «360», инженерно-саперная группа нашла в ящике восемь сигнальных патронов, одну боевую гранату, один ВОГ и патроны разных калибров.

Собеседник отметил, что эвакуацию жителей дома не проводят.

Как сообщил Telegram-канал РЕН ТВ , находка могла принадлежать работнику правоохранительных органов, который год назад умер. Коробку со снарядами нашла его дочь, она приехала в квартиру забрать вещи.

Ранее в квартире пятиэтажки в на западе Москвы нашли боеприпасы. На место ЧП оперативно прибыли полицейские, они вызвали саперов. Жильцов квартиры, в которой обнаружили снаряды, вывели на нижний этаж.

Оружие Москва
10 марта 2024, 22:30
Десятилетнему мальчику парализовало руку после удара током в московском автосалоне
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Мальчика ударило током в московском автоцентре, ребенку парализовало руку. Подросток хотел зарядить телефон устройством для клиентов, сообщил Telegram-канал Shot.

Москвичка с сыном приехали в дилерский центр 8 марта, женщина решила провести техобслуживание автомобиля. Они намеревались подождать окончания работ в зоне ожидания. Мальчик решил зарядить свой телефон устройством для клиентов, которое торчало в розетке.

Когда ребенок дотронулся до зарядки, произошел хлопок - мальчика сильно ударило током. Его доставили в больницу. Врачи поставили диагноз - электротравма и ожог кисти. У ребенка не работает левая рука.

В конце февраля смартфон стал причиной гибели 17-летнего юноши в Подмосковье. Тело подростка нашли с ожогом от плеча до уха, в его руке был расплавленный телефон.

Дети Врачи Смартфоны
10 марта 2024, 21:35
В Москве водитель сбил двух подростков
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На бульваре Адмирала Ушакова в Москве 66-летний автомобилист сбил двух подростков, переходивших дорогу. Об этом рассказали в Telegram-канале прокуратуры столицы.

«Водитель автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть. 16-летним девочкам потребовалась медицинская помощь, они доставлены в больницу», - уточнили в ведомстве.

В сообщении отметили, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

Ранее в Челябинске водитель иномарки столкнулся с автомобилем ВАЗ , после чего врезался в остановку, на которой находились пешеходы. В итоге пострадали мать с шестилетней дочерью, их отправили в медучреждение. Как отметили журналисты, ДТП случилось по вине шофера легковушки.

ДТП Дороги Водители Москва
10 марта 2024, 21:32
Гранаты обнаружили в квартире на западе Москвы
РИА «Новости»
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В квартире пятиэтажки в Западном административном округе Москвы обнаружил боеприпасы. Об этом сообщил источник «360».

Гранаты нашли в доме № 12 на улице Герасима Курина. На место прибыли сотрудники полиции, которые вызвали саперов. Количество боеприпасов не уточнили. Жильцов квартиры, где нашли гранаты, вывели на нижний этаж. Других людей не эвакуировали.

«Обстановка спокойная», - сообщил источник.

Правоохранители все еще находятся на месте случившегося, ожидается прибытие саперов и кинологов.

Ранее жители Лобни обнаружили на детской площадке предмет, напоминающий гранату. Полицейские сразу же оцепили территорию вокруг находки. Прибывшие на место саперы определили, что предмет - не настоящая граната, а муляж.

Оружие Полиция Москва
10 марта 2024, 20:02
Мать циркачки Влады Морозовой назвала причину смерти дочери
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Мать внезапно скончавшейся 22-летней артистки цирка Влады Морозовой Наталья опровергла информацию в СМИ о том, что ее дочь сгубила анорексия и препараты для похудения. Женщина рассказала «Аргументам и факта», что девушки не стало из-за переутомления.

Мать внезапно скончавшейся 22-летней артистки цирка Влады Морозовой Наталья опровергла информацию в СМИ о том, что ее дочь сгубила анорексия и препараты для похудения. Женщина рассказала «Аргументам и факта» , что девушки не стало из-за переутомления.

«Она была трудоголиком, это ее и сгубило. За несколько дней до выступления я с ней разговаривала, и она сказала: „Мама, я очень сильно устала“. У нее была большая нагрузка, она отдавала работе очень много сил. И сердце ее не выдержало», - поделилась Наталья.

Она отметила, что все публикации в прессе после смерти дочери, в которых говорится о сильной анорексии и приеме девушкой таблеток для борьбы с весом, не соответствуют действительности.

Женщина пояснила, что Влада с трехлетнего возраста начала заниматься спортом, ее здоровье всегда было в порядке. По словам Натальи, дочь была действительно худенькой, но такова генетически «семейная конституция тела».

Ранее директор цирка Эдгар Запашный сообщил, что Влада Морозова после выступления потеряла сознание за кулисами. Он также уточнил, что артистка умерла в реанимации в первой Градской больнице.

Цирки Болезни

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