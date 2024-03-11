Новые подробности появились в деле о находке ящика с гранатами в московской квартире

Собеседник отметил, что эвакуацию жителей дома не проводят.

Как сообщил Telegram-канал РЕН ТВ , находка могла принадлежать работнику правоохранительных органов, который год назад умер. Коробку со снарядами нашла его дочь, она приехала в квартиру забрать вещи.

Ранее в квартире пятиэтажки в на западе Москвы нашли боеприпасы. На место ЧП оперативно прибыли полицейские, они вызвали саперов. Жильцов квартиры, в которой обнаружили снаряды, вывели на нижний этаж.