«Новую Голландию» эвакуировали в Петербурге

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Ранее в Москве правоохранители провели проверку в 10 торговых центрах после сообщений с угрозами взрыва. Данные об опасных устройствах в зданиях не подтвердились.

Неизвестные также сообщили о якобы минировании «Пассажа» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В здании торгового центра работала полиция и сотрудники МЧС.

В понедельник 25 марта в здании консультативно-диагностического центра «Измайловский» в Москве провели эвакуацию 900 человек из-за информации о минировании.