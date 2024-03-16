Новостройка загорелась на северо-востоке Москвы
В строящемся доме на Алтуфьевском шоссе загорелись стройматериалы. Об этом сообщил источник «360».
По предварительным данным, возгорание зафиксировали на первом этаже. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В районе наблюдается густой черный дым.
Как отметил собеседник «360», есть угроза распространения огня на второй этаж. Спасатели организовали штаб пожаротушения. Данные о пострадавших не поступали. Согласно последней информации, возгорание на территории строящего здания локализовали.
Ранее три человека погибли при пожаре в частном деревянном доме в поселение Новофедоровское в Москве. Жертвами возгорания стали отец, мать и шестилетний ребенок. Огонь охватил около 100 «квадратов».