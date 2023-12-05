Новосибирский таксист высадил женщину с ребенком из-за низкой стоимости поездки

Прибывший по вызову водитель проехал несколько метров, а потом остановился и заявил об отказе от невыгодного заказа. Мужчина потребовал, чтобы сибирячка с ребенком покинули машину. Известно, что женщина заказала машину по детскому тарифу для поездки на соревнования по тхэквондо.

«Вы что, прикалываетесь? За жалкие 600 рублей я не поеду вам 15 километров!» - заявил водитель.

Он добавил, что его не волнует, опоздают женщина с сыном или нет. Пассажиры не стали с ним спорить и вышли.

Позже женщина рассказала, что водитель им заявил, что только аренду автомобиля он платит 2500 рублей, поэтому не берет такие недорогие заказы. Она обратилась с жалобой к агрегатору, сейчас таксиста проверяют.

Ранее автоэксперт по городскому транспорту и такси, главный редактор «Бюро Икс» Роберт Ян рассказал, что цены на такси во всех российских регионах в среднем выросли на 20-25%. Причины - непогода, дефицит кадров, новый закон «О такси» и даже насильное отключение водителей от сервиса. Все это повлияло на средний чек.