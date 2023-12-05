05 декабря 2023, 05:57

Новосибирский таксист высадил женщину с ребенком из-за низкой стоимости поездки

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Таксист в Новосибирске отказался везти женщину с семилетним сыном, когда узнал о низкой стоимости заказа. Стоимость поездки составила 600 рублей. Об этом сообщил сайт NGS.ru.

Прибывший по вызову водитель проехал несколько метров, а потом остановился и заявил об отказе от невыгодного заказа. Мужчина потребовал, чтобы сибирячка с ребенком покинули машину. Известно, что женщина заказала машину по детскому тарифу для поездки на соревнования по тхэквондо.

«Вы что, прикалываетесь? За жалкие 600 рублей я не поеду вам 15 километров!» - заявил водитель.

Он добавил, что его не волнует, опоздают женщина с сыном или нет. Пассажиры не стали с ним спорить и вышли.

Позже женщина рассказала, что водитель им заявил, что только аренду автомобиля он платит 2500 рублей, поэтому не берет такие недорогие заказы. Она обратилась с жалобой к агрегатору, сейчас таксиста проверяют.

Ранее автоэксперт по городскому транспорту и такси, главный редактор «Бюро Икс» Роберт Ян рассказал, что цены на такси во всех российских регионах в среднем выросли на 20-25%. Причины - непогода, дефицит кадров, новый закон «О такси» и даже насильное отключение водителей от сервиса. Все это повлияло на средний чек.

Дети Такси Деньги
05 декабря 2023, 06:16
Мощный взрыв прогремел во время обыска в пригороде Вашингтона
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В пригороде столицы США прогремел взрыв. Пострадали полицейские, которые пришли к подозреваемому с обыском. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление правоохранителей.

Полицейские приехали в Арлингтон штата Вирджиния с ордером на обыск. Когда они попытались войти в дом, подозреваемый сделал несколько выстрелов, и прогремел взрыв. Двухэтажная постройка разлетелась на куски, начался пожар.

«Работающие на месте событий офицеры полиции получили легкие ранения, никому из них госпитализация не потребовалась», - заявили в полицейском управлении округа Арлингтон.

О состоянии предполагаемого преступника и причине взрыва ничего не известно. Экстренные службы съехались к месту происшествия, дорогу рядом с домом оцепили.

В ноябре на Радужном мосту между США и Канадой взорвался угнанный автомобиль. ФБР провела проверку и отказалась признавать это терактом.

США Вашингтон Взрывы Полиция
05 декабря 2023, 05:13
«Полетела к дочери». Россиянка умерла из-за оторвавшегося тромба при перелете в Канаду
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Преподаватель музыкальной школы из Переславля Елена Гаврилова скончалась во время перелета в Канаду, куда она направлялась вместе с мужем, чтобы навестить свою дочь. Знакомые педагога рассказали, что у нее оторвался тромб. Об этом сообщил сайт 76.ru.

Гаврилова преподавала фортепиано в Детской школе искусств Переславля. Она умерла 28 ноября, похороны уже прошли.

Об уходе педагога из жизни сообщили ее коллеги в официальной группе школы в социальной сети «ВКонтакте», выразив соболезнования ее родным, близким и друзьям.

Знакомая учительницы рассказала, что Гаврилова хотела вместе с мужем и дочерью отметить свой день рождения и Новый год.

«27 ноября они туда прилетели, ей еще в самолете стало плохо, а на трапе уже скончалась, тромб оторвался. Ее уже там похоронили», - рассказала знакомая учительницы.

Ранее жительница Новосибирска скончалась после удаления зуба у платного стоматолога. По словам родственников погибшей, врач отправил ее домой после процедуры. Она еле дошла до дома, у нее кружилась голова, а потом она стала плевать кровью и перестала реагировать на окружающих. Врачи не смогли ее спасти. За прием женщина отдала две тысячи рублей.

Канада Самолеты Россия
05 декабря 2023, 04:02
Жители Керчи услышали звуки взрывов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Серия взрывов погремела в небе над Керчью. Об этом сообщили Telegram-канал Shot очевидцы.

«Местные жители утверждают, что слышали минимум девять взрывов в районе Аршинцево и поселка Войково. Также сообщается о временной приостановке проезда по Крымскому мосту», - сказано в сообщении.

Официальная информация пока отсутствует.

Взрывы Россия
05 декабря 2023, 02:27
Сопка обвалилась на проезжую часть на Сахалине
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сход селевых масс в районе села Ясноморского заблокировал движение на девятом километре автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области в своем Telegram-канале.

«На участке автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск (девятый километр), около села Ясноморское, произошел сход селевых масс на проезжую часть. Проезда нет», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время дорожная техника расчищает проезжую часть. О восстановлении движения сообщат дополнительно.

В конце ноября столкновение грузовика с легковым автомобилем перекрыло проезд по участку внутренней стороны МКАД. В результате столкновения обе машины развернулись и заблокировали несколько полос движения. Через некоторое время аварийные службы освободили дорожное полотно и восстановили движение.

Сход селевых масс в районе села Ясноморского заблокировал движение на девятом километре автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области в своем Telegram-канале.

Минтранс РФ ДТП Машины

Новости по теме