Новогодняя елка сгорела в химкинском парке

«По предварительной информации, семья зажигала бенгальские огни», - уточнил канал.

О пострадавших не сообщили. Городские власти пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее в квартире жилого дома в Обручевском районе Москвы загорелась елка. Жильцы смогли справиться с огнем самостоятельно. Трех человек эвакуировали. В результате ЧП пострадавших мужчину, женщину и ребенка экстренно увезли в больницу.

До этого начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Нилов напомнил жителям Солнечногорска о правилах пожарной безопасности в преддверии зимних праздников. Он рассказал, как правильно наряжать елку и использовать пиротехнические изделия.

По его словам, фейерверки и салюты должны быть сертифицированы, а упаковка без повреждений. Покупать можно только в специализированных магазинах и использовать согласно инструкции.