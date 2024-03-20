Новая группа спасателей вылетела на место обрушения на шахте «Пионер»

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Представители МЧС уточнили, что всего из Новокузнецка к месту обрушения горных пород отправили 30 человек, включая горноспасателей, шахтовых специалистов и инженеров.

На место аварии также привезут необходимое оборудование. Речь идет о шламовых насосах, гидравлических и пневматических устройствах и приборах рудничного контроля.

В ведомстве отметили, что работы на разрезе ведутся в круглосуточном режиме. В частности, 220 специалистов откачивают воду, формируют грунтовую перемычку, чтобы предотвратить поступления грунта в шахту.

Обвал горных пород на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области произошел 18 марта. В результате ЧП под завалами оказались около 13 человек. Предположительно, среди пострадавших есть вахтовые рабочие из разных регионов.