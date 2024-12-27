Норвежские моряки отказались помочь тонущему экипажу судна Ursa Major

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По их данным, терпящие бедствие моряки направили свою шлюпку к находившемуся неподалеку судну под флагом Норвегии, однако получили отказ.

«При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на некий запрет», - уточнили в компании.

По словам представителей «Оборонлогистики», такое поведение грубейшим образом нарушает десятую статью Международной конвенции о спасании от 1989 года.

Ранее в пресс-службе ГК заявили, что в корпусе Ursa Major обнаружили образовавшуюся после трех взрывов полуметровую пробоину. По их данным, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна.