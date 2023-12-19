Норвегия отказала в посадке российскому самолету с умирающим мужчиной на борту

« Рейс компании Nordwind Airlines из Москвы до кубинского Варадеро вылетел сегодня в 11:25. После нескольких часов полета одному из мужчин на борту стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение», - уточнил канал.

По словам других пассажиров, пилотам не разрешили посадку в одном их ближайших аэропортов Норвегии, поэтому они объявили о развороте и возвращении в Москву.

Самолет успешно приземлился в Шереметьево. Тяжелобольного пассажира сразу увезли на машине скорой помощи.

Ранее телеканал NRK сообщил, что в Норвегии открыли воздушное пространство для пассажирского самолета Nordwind Airlines, так как экстренные медицинские случаи позволяют это сделать.