19 декабря 2023, 04:24

Норвегия отказала в посадке российскому самолету с умирающим мужчиной на борту

РИА «Новости»
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Норвежские власти отказали в экстренной посадке российскому самолету с умирающим пассажиром на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на других участников авиарейса.

« Рейс компании Nordwind Airlines из Москвы до кубинского Варадеро вылетел сегодня в 11:25. После нескольких часов полета одному из мужчин на борту стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение», - уточнил канал.

По словам других пассажиров, пилотам не разрешили посадку в одном их ближайших аэропортов Норвегии, поэтому они объявили о развороте и возвращении в Москву.

Самолет успешно приземлился в Шереметьево. Тяжелобольного пассажира сразу увезли на машине скорой помощи.

Ранее телеканал NRK сообщил, что в Норвегии открыли воздушное пространство для пассажирского самолета Nordwind Airlines, так как экстренные медицинские случаи позволяют это сделать.

Авиация Болезни Норвегия Самолеты
19 декабря 2023, 04:09
Вылетевший в Магадан с Камчатки самолет вернулся в аэропорт вылета
РИА «Новости»
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Вылетевший с Камчатки в Магадан самолет Як-40 вернулся в аэропорт вылета после того, как на приборной панели загорелась лампочка. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Камчатском авиапредприятии».

Самолет развернули обратно спустя 15 минут после взлета. Он благополучно приземлился, пострадавших нет. Пассажиров отправили в Магадан другим бортом.

По предварительной информации, у самолета возникли проблемы с двигателем. И это не первая подобная поломка. В начале осени в магаданском аэропорту у воздушного судна не заработал второй двигатель. Пассажиров тогда отправили на Камчатку резервным бортом спустя два дня.

Ранее Росавиация сообщила, что самолеты российских авиакомпаний стали реже попадать в аварийные ситуации. В 2023 году количество таких случаев сократилось в 1,3 раза, а в ноябре - на 18%. При этом самолеты провели в воздушном пространстве России на 6,5% больше времени, чем год назад - 1,85 миллиона часов.

Авиация Самолеты Камчатка
19 декабря 2023, 03:29
«Полураздетая и в наушниках». Жители Екатеринбурга нашли мертвую девушку во дворе дома
РИА «Новости»
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Жители Екатеринбурга обнаружили во дворе многоэтажного дома тело полураздетой девушки в наушниках. Об этом сообщило местное издание E1.ru.

Погибшую нашли под окнами многоэтажки на улице 40-летия Комсомола, 32г. По словам очевидцев, на вид девушке, предположительно, 25 лет.

После обнаружение тела они вызвали полицию и сотрудников скорой помощи. Мертвую девушку прикрыли.

Правоохранительные органы пока не дали комментариев, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского в Омске. По сообщению следователей, тело младенца лежало в пакете. Видимых телесных повреждений на ребенке полицейские не обнаружили. Причину смерти установят в ходе медицинской экспертизы, а также выяснят, когда наступила смерть ребенка - до или после рождения.

Смертность Екатеринбург
19 декабря 2023, 03:10
«Жила среди могильных крестов». Полицейские спасли девочку в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Полицейские в Екатеринбурге забрали у матери-одиночки 13-летнюю девочку, которая прожила всю жизнь среди могильных крестов, принесенных в квартиру с кладбища. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Мать держала дочь в квартире без воды, газа и электричества. Коммунальные услуги не оплачивала, накопив долг почти в миллион рублей, уточнил канал. Помимо этого выяснилось, что девочка никогда не ходила в школу.

Полицейских вызвали соседи, когда услышали крики подростка. Также они рассказали, что женщина таскала домой с кладбища кресты и пасхальные яйца.

«Декорация уральской хтони: религиозные атрибуты, портрет Распутина и крест до потолка», - такое описание дали квартире на канале.

Ребенка забрали сотрудники городского психоневрологического диспансера.

Ранее в Екатеринбурге молодая женщина родила ребенка на съемной квартире и выбросила его в пакете в сугроб под окном дома. СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.

Дети Екатеринбург
19 декабря 2023, 00:54
Школьника в Ивановской области намотало на тракторный вал
РИА «Новости»
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Восьмилетний ребенок погиб в Ивановской области, попав под работающий трактор. Об этом сообщил РЕН ТВ.

ЧП произошло в поселке Каменка утром 17 декабря. Учащийся второго класса залез под трактор, после чего попал под крутящийся вал отбора мощности и погиб.

В областном главке СК уточнили, что школьника рядом с работающим трактором оставил его дедушка, который привез мальчика на ферму, чтобы покормить скот. В машине работал карданный вал, который запустил оборудование для измельчения сена. В этот момент ребенок подошел к работающему мотору и получил несовместимые с жизнью травмы.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Дедушка погибшего школьника получил статус подозреваемого.

Ранее в Калужской области семилетний мальчик погиб после схода снежного массива с крыши одноэтажного дома в Калужской области. Он находился на улице в одиночестве без взрослых.

Бригада скорой помощи прибыла на место спустя 14 минут после происшествия, но медики лишь зафиксировали гибель школьника. Глава региона Владислав Шапша выразил свои соболезнования семье погибшего.

Дети Школьники

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