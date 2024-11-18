18 ноября 2024, 15:56

Норовирус 2 типа выявили у заболевших детей в московской школе

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Врачи выявили РНК норовируса 2 типа у заболевших детей в столичной школе № 1512. Об этом 360.ru сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью департамента образования и науки Москвы.

Директор школы Елена Дегтярева отметила, что Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в учебном заведении после нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов.

Специалисты взяли для тестов воду из всех кулеров, суточную норму питания, смывы поверхностей и анализы у сотрудников школы и работников пищеблока, контактирующих с детьми. ПЦР-тест воды из кулеров на определение возбудителя заболевания дал отрицательный результат. На время карантина в школе организовали дистанционное обучение.

Telegram-канал Mash сообщал, что около 50 детей отравились в московской школе № 1512 , предположительно, водой из кулера. Родители написали заявление в прокуратуру.

Дети Школы Болезни Роспотребнадзор
18 ноября 2024, 14:32
Охрана бара в Москве избила бойца смешанных единоборств
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Охрана бара «Мумий Тролль» в Москве избила бойца смешанных единоборств Кирилла Фоменкова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Фоменков накануне вечером отдыхал в баре. Около четырех часов ночи у него возник конфликт с охранниками. Силы оказались неравны, хотя боец - мастер спорта по панкратиону и кандидат в мастера по рукопашному бою. У спортсмена диагностировали сотрясение мозга, параорбитальную гематому и кровоподтеки.

Бар «Мумий Тролль» создали при участии лидера одноименной музыкальной группы Ильи Лагутенко.

В конце июля в Феодосии избили чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали. Он заступился за подростка, на которого напали толпой, и едва не лишился глаза. Всех участников драки удалось оперативно задержать.

Драки Москва
18 ноября 2024, 13:06
При пожаре в больнице Екатеринбурга пострадали два рабочих
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
В Екатеринбурге при пожаре в больнице № 3 пострадали два сотрудника организации, которые ремонтировали крышу. Одного из них госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В результате возгорания пострадали два сотрудника подрядной организации. <…> Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован», - уточнили в министерстве.

Пламя, охватившее кровлю поликлиники при Центральной ГКБ, локализовали на 300 \"квадратах\", открытое горение потушили.

По данным свердловской прокуратуры , пострадал один рабочий, который участвовал в ремонте крыши. Надзорное ведомство организовало проверку.

Очевидцы рассказал 360.ru о хлопках в горящей больнице. Они предположили, что подобные звуки стали следствием лопнувших от жара окон.

Пожары Больницы Минздрав Поликлиники Екатеринбург
18 ноября 2024, 10:25
Начальник управления угрозыска Иркутской области застрелил человека на охоте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Руководитель управления уголовного розыска Иркутской области Андрей Жбанов во время охоты случайно убил человека. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, ЧП произошло 16 ноября. Группа из 13 охотников на восьми автомобилях выехала в лес в районе населенного пункта Баганта. Там они разделились на две группы: девятерых стрелков и четверых загонщиков, после чего рассредоточились по номерам.

Полковник Андрей Жбанов находился на шестой позиции и около 10:30 выстрелил в сторону ельника из ружья, где мог прятаться зверь. В этот момент там находился 62-летний загонщик Василий. От полученного ранения в грудь мужчина умер на месте.

Против Жбанова завели уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Главк управления МВД по региону на официальном сайте сообщил о выяснении обстоятельств гибели мужчины на охоте. Ведомство отметило, что у охотников были соответствующие документы, охота проводилась в установленный законом срок.

В октябре брат генерала Минобороны погиб во время охоты в Башкирии.

Уголовное дело МВД РФ Иркутская область
18 ноября 2024, 09:08
Один человек пострадал при пожаре в захламленной квартире на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Один человек пострадал при пожаре в доме на улице Академика Комарова. О ЧП на северо-востоке Москвы сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, возгорание произошло в сильно захламленной квартире на девятом этаже. Очаг находился в коридоре.

Все обстоятельства и причины происшествия уточняются. Официально данные о пожаре в жилой многоэтажке пока не комментировали.

Пожары Москва

Новости по теме