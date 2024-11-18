Норовирус 2 типа выявили у заболевших детей в московской школе

Директор школы Елена Дегтярева отметила, что Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в учебном заведении после нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов.

Специалисты взяли для тестов воду из всех кулеров, суточную норму питания, смывы поверхностей и анализы у сотрудников школы и работников пищеблока, контактирующих с детьми. ПЦР-тест воды из кулеров на определение возбудителя заболевания дал отрицательный результат. На время карантина в школе организовали дистанционное обучение.

Telegram-канал Mash сообщал, что около 50 детей отравились в московской школе № 1512 , предположительно, водой из кулера. Родители написали заявление в прокуратуру.