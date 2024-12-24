«Нормальный пароход». Проблем с затонувшим судном Ursa Major раньше не замечали

«Никаких проблем не было, по крайней мере, на моей памяти. <…> Происшествий с пароходом не было. Нормальный пароход, хороший пароход. Я на нем был неоднократно, я три года был генеральным директором. До этого замом по безопасности был два года», - рассказал специалист.

По его словам, раньше текучки среди экипажа не наблюдалось.

«Менялись экипажи, да, кто-то в отпуске, кто-то на пароходе. В основном не было текучки тогда. Сейчас, возможно, текучка есть у них», - отметил собеседник 360.ru.

Торговый корабль Ursa Major потерпел бедствие в водах между Испанией и Алжиром. Крушение произошло после взрыва в машинном отделении, два члена экипажа пропали без вести. Спасатели вызволили на берег 14 человек, их доставили в город Картахена.