Многодетная семья, сбежавшая из США в Россию, дала показания в домодедовской полиции. Американцы уверяют, что житель Домодедово Даниил Власенко обманул их на пять миллионов рублей. Глава семейства Лео Хэер рассказал 360.ru, что заявление они подали два месяца назад и наконец получили извещение от прокурора.

«До конца не понимаем, что нам нужно и будет ли продолжаться расследование, не знаем, что нам думать. <… > Мы понимаем, что если усилия будут предприняты, справедливость восторжествует, деньги вернут», - подчеркнул Лео.

Правозащитник Анатолий Коровин заявил в беседе с 360.ru, что решил подключиться к ситуации и помочь американской семье.

«Дело в том, что наш Лео Хэер прибыл в Россию с самыми благими намерениями для того, чтобы здесь поселиться, налаживать как-то свою жизнь, а получается, что его обманули, забрали все последние деньги», - уверен он.

По его словам, дело длится с 27 сентября прошлого года. Очевидно, был отказ в возбуждении уголовного дела. Сейчас полицейские проводят вторичную проверку.

«Мы надеемся, что результат будет положительный. Либо Лео вернут деньги, либо возбудят уголовное дело», - добавил Коровин.

Даниил из Домодедово якобы уговорил американцев одолжить ему пять миллионов рублей, но деньги так и не вернул. Расписка, которую он дал, оказалась липой, написанной на русском языке.

Однако сам Даниил опроверг обвинения в обмане семьи из США. По словам мужчины, он уже отдал американцам 600 тысяч рублей, но те восприняли деньги как подарок, а не часть долга. Кроме того, заверил Даниил, семейство выставляет новые требования, публикует «лживые» ролики, угрожает ему и его семье.