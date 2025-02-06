06 февраля 2025, 14:54

«Нормальная, хорошая девочка». Знакомая — о подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары

РИА «Новости»
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Подозреваемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова была «хорошей девочкой». Об этом 360.ru сообщила ее знакомая.

«Раньше была нормальная, хорошая девочка, давно я ее видела уже очень. У нее есть сын, мальчик шести лет. Нормальная девочка, я не знаю что сейчас с ней, может быть, она правда попала в плохую компанию, не знаю. Училась на юриста», - рассказала девушка.

В убийстве самарского экс-мэра заподозрили его внучку , ее арестовали 5 февраля. О гибели Тарханова и его жены стало известно накануне вечером. Обоих убили около месяца назад, законсервировав тела.

Делом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Рн поручил доложить ему о ходе расследования. Следователи рассматривают разные версии случившегося. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Убийства Россия Убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова
06 февраля 2025, 15:43
«Еще один день снегоборьбы». Ветер в аэропорту Николаевска-на-Амуре достиг 34 м/с
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Ветер в аэропорту Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае достиг 34 метров в секунду, в то время синоптики прогнозировали порывы до 21 метра. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

«Раннее утро „одарило“ сотрудников местного аэропорта метелью со шквалистым ветром - порывы достигали 34 метров в секунду», - отметили в компании.

Перевозчик опубликовал кадры с метелью. Сотрудники воздушной гавани в течение дня занимались расчисткой перрона и стоянки для самолетов, но снег продолжил идти.

«Завтра предстоит ещё один день снегоборьбы», - добавили в пресс-службе.

По ее данным, из-за снежного циклона сбился привычный ритм полетов. «Хабаровские авиалинии» выразили надежду, что стандартный график выполнения рейсов удастся восстановить к 8 февраля.

Ранее из-за снежного заноса на Сахалине застрял поезд с пассажирами. В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели отменили несколько рейсов.

Самолеты Дальний Восток Снегопад
06 февраля 2025, 13:32
«Забрали последние деньги». Обманутая американская семья Хэер пришла в полицию
360.ru
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Многодетная семья, сбежавшая из США в Россию, дала показания в домодедовской полиции. Американцы уверяют, что житель Домодедово Даниил Власенко обманул их на пять миллионов рублей. Глава семейства Лео Хэер рассказал 360.ru, что заявление они подали два месяца назад и наконец получили извещение от прокурора.

«До конца не понимаем, что нам нужно и будет ли продолжаться расследование, не знаем, что нам думать. <… > Мы понимаем, что если усилия будут предприняты, справедливость восторжествует, деньги вернут», - подчеркнул Лео.

Правозащитник Анатолий Коровин заявил в беседе с 360.ru, что решил подключиться к ситуации и помочь американской семье.

«Дело в том, что наш Лео Хэер прибыл в Россию с самыми благими намерениями для того, чтобы здесь поселиться, налаживать как-то свою жизнь, а получается, что его обманули, забрали все последние деньги», - уверен он.

По его словам, дело длится с 27 сентября прошлого года. Очевидно, был отказ в возбуждении уголовного дела. Сейчас полицейские проводят вторичную проверку.

«Мы надеемся, что результат будет положительный. Либо Лео вернут деньги, либо возбудят уголовное дело», - добавил Коровин.

Даниил из Домодедово якобы уговорил американцев одолжить ему пять миллионов рублей, но деньги так и не вернул. Расписка, которую он дал, оказалась липой, написанной на русском языке.

Однако сам Даниил опроверг обвинения в обмане семьи из США. По словам мужчины, он уже отдал американцам 600 тысяч рублей, но те восприняли деньги как подарок, а не часть долга. Кроме того, заверил Даниил, семейство выставляет новые требования, публикует «лживые» ролики, угрожает ему и его семье.

США Уголовное дело Семья Деньги Полиция
06 февраля 2025, 12:03
Подростка, который пришел в армейском кителе на собрание КПРФ, обвинили в нацизме
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Подростка, который пришел на собрание КПРФ в Кабардино-Балкарии в армейском кителе, обвинили в нацизме. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Пятнадцатилетний Денис из Тырныауза организовал молодежное собрание компартии, на котором в форме костюмированного представления обсуждались исторические события. Для встречи, посвященной ГДР, он нашел и приобрел на маркетплейсе китель, чтобы соответствовать атмосфере мероприятия.

Фото участников появилось на сайте КПРФ. Один человек решил, что лук на фото Дениса похож на фашистский. Снимок быстро удалили, но позже разобрались, что это не так. Коммунисты решили наказать клеветника. В СК отказались возбуждать дело, но они написали в прокуратуру. Коммунисты не собираются останавливаться и обещают вернуть фото на сайт.

Ранее певца Эдуарда Шарлота* признали виновным в реабилитации нацизма , оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти или вражды. Артиста задержали в ноябре 2023 года в аэропорту Пулково, куда он прибыл после возвращения из временной эмиграции.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

КПРФ
06 февраля 2025, 10:08
Следователи до сих пор не нашли тела экс-мэра Самары и его жены
РИА «Новости»
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Следователи продолжают поиски тел пропавших без вести бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, правоохранители до сих пор не нашли прямых доказательств убийства экс-градоначальника и его супруги. Во время обысков в их квартире не нашли никаких следов насилия или крови.

Сотрудникам удалось обнаружить только документы и телефоны, которые принадлежали пропавшей семейной паре. Они лежали в квартире 29-летней внучки Тарховых. Ее заподозрили в причастности к убийству родственников после того, как от имени дедушки она разослала сообщения о том, что уезжает по делам в Москву и по всем вопросам за него будет отвечать его внучка. Когда один из знакомых семьи позвонил девушке, она заявила, что у бабушки случился инсульт и Виктор повез супругу в столицу на платной скорой.

«Сейчас [внучка Тарховых] арестована. Давать показания она отказывается», - сообщил источник Baza.

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену искали больше месяца. Источники телеканала RTVI в главке самарского СК позже рассказали, что супругов убили. Незадолго до этого они вернулись из поездки в Хельсинки.

Убийства Полиция Москва

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