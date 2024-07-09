Ногу ребенка затянуло в эскалатор в питерском метро

«Мы спускались вниз на эскалаторе, ребенка я держала за руку, он не баловался. В какой-то момент он дернулся и закричал, я увидела, что ногу начало засасывать между ступенью и неподвижной частью эскалатора сбоку», - уточнила она.

Женщина пояснила, что попыталась самостоятельно вытащить ногу сына, но ничего не получилось. Тогда она закричала, требуя остановить эскалатор. В считанные секунды лестница перестала двигаться. Один из мужчин перебрался с соседнего эскалатора, начал помогать ребенку, но вытащить его ногу не смог.

«Тогда кто-то дал ему карманный нож, он разрезал сапог и вытащил ногу», - добавила женщина.

Скорая увезла ребенка в больнице, где ему провели рентген и диагностировали множественные переломы стопы. Пострадавшему наложили гипс и отправили долечиваться домой.

Ранее в новосибирском торговом центре девочку едва не затянуло под эскалатор. На опубликованном ролике видно , что ребенок лежал на ступенях вверх головой и двигался вверх. Сотрудник одного из магазина быстро поднял девочку и передал ее отцу.