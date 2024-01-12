12 января 2024, 13:15

«Ногу ему зацепили». Спасший мальчика от собак житель Омска рассказал о происшествии

Телеканал «360»
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Мальчик из Омска, на которого напали собаки, все-таки получил травму — рваную рану ноги. Об этом «360» рассказал местный житель Владимир Мерлинг, который отогнал животных от ребенка.

«Вышел на улицу, надо было кое-что забрать из машины, собака рванула в ту сторону. Я думал, может, за другой собакой, а она за ребенком. Подключилась вторая. <…> Они прыгнули, завалили его, я побежал и всех разогнал. <…> Думаю, каждый бы так поступил. Не оставлять же его было, чтобы его разорвали», - отметил Владимир.

Он добавил, что сопроводил мальчика еще метров 200, чтобы животные не побежали за ним. Он шел в школу. Позже мужчина узнал, что одна из собак все-таки укусила ребенка.

«Я думал, они его только повалили, а в школе потом увидели, что чуть ногу зацепили, рваная рана была. Я даже внимания не обратил», - признался Мерлинг.

По его словам, три собаки - белая и две черно-белые - с самой осени ходят у подъездов и «периодически кидаются на людей». Владимир отметил, что они чипированы, но это не решает проблему.

«Все равно кидаются. Ладно еще взрослый, но маленький-то не отобьется, они бы ему лицо порвали. Вчера я звонил по какому-то телефону по отлову собак, просил принять меры», - сообщил собеседник «360».

Ранее в соцсетях распространилось видео нападения собак на ребенка. СМИ писали, что мальчик не пострадал. Следователи начали проверку.

Дети Собаки Животные
12 января 2024, 12:19
Водитель автобуса подрезал самолет в Пулково и чуть не сорвал полет «Победы»
РИА «Новости»
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Водитель микроавтобуса подрезал пассажирский самолет в петербургском аэропорту Пулково. Как сообщил Telegram-канал Shot, мужчина чуть не сорвал рейс в Пермь.

Водитель микроавтобуса подрезал пассажирский самолет в петербургском аэропорту Пулково. Как сообщил Telegram-канал Shot , мужчина чуть не сорвал рейс в Пермь.

Самолет «Победы» уже отъехал от стоянки и направлялся в сторону взлетной полосы, как вдруг перед ним выехал белый микроавтобус. Обошлось без неприятных последствий, и пассажирам все же удалось улететь.

Однако в Пулково опровергли сообщения о том, что автобус подрезал самолет перед взлетом, сообщило РИА «Новости». В пресс-службе компании заявили, что обслуживание рейса авиакомпании «Победа» прошло без нарушений.

«Пересечения маршрута движения воздушного судна зафиксировано не было», - указали в аэропорту.

Ранее самолет «Победы» разорвал шины шасси во время взлета в аэропорту Пулково. После вылета сотрудники аэропорта нашли на взлетно-посадочной полосе куски резины. Но пилоты смогли успешно посадить лайнер в аэропорту назначения в Сочи.

Санкт-Петербург Самолеты Автобусы Авиакомпании Водители
12 января 2024, 12:03
Мать босого мальчика в Екатеринбурге начали разыскивать. Полиция не оценила воспитание холодом
РИА «Новости»
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Методами воспитания жительницы Екатеринбурга заинтересовалась полиция. Правоохранители занялись розыском матери, которая в наказание заставила сына гулять по снегу без обуви, и очевидцев произошедшего. Об этом сообщило РИА «Новости».

Представитель УМВД России по Екатеринбургу сообщил, что информацию о случае в Солнечном микрорайоне зарегистрировали в отделе полиции № 12. По этому делу начали проверку.

«Служба ПДН устанавливает участников инцидента», - заявила пресс-служба.

Фотография ребенка в верхней одежде, но без обуви появилась в местном паблике.

Мальчик в носках шел по снегу рядом с матерью и плакал. По словам очевидцев, таким образом женщина решила наказать сына - он слишком долго выгуливал собаку, и у той замерзли лапы.

Другой житель Екатеринбурга пожаловался, что его вместе с пятилетней дочерью выгнали из поезда на мороз из-за отсутствия оригинала паспорта - только копии на портале госуслуг. Мужчина заявил «360», что подаст в суд.

Дети Семья Екатеринбург Полиция
12 января 2024, 11:11
Мошенник под видом влюбленного американца выманил у москвички более 2 млн рублей
Unsplash
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Москвичка перевела более двух миллионов рублей мошеннику, который притворялся влюбленным в нее американцем. Спустя время женщина поняла, что общается с преступником, но все равно продолжила переводить ему деньги. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, в 2022 году 52-летняя женщина начала онлайн-отношения якобы с мужчиной из США. Она ни разу не встречалась с ним лично, однако он постоянно просил денег - то на билеты на самолет, аннулированные в последний момент, то на иные расходы. Жертва мошенника оформляла кредиты и, влезая в долги, переводила средства собеседнику.

К октябрю на счету лже-американца уже было более двух миллионов рублей. В этот момент женщина заподозрила обман и обратилась в полицию, заблокировав «возлюбленного» во всех мессенджерах.

Однако в 2023 году она снова начала с ним общаться. Она перевела ему 42 тысячи рублей, якобы на юридические услуги, а затем еще 94 тысячи в надежде на возврат всех ранее потраченных средств.

Несмотря на обещания «возлюбленного», москвичка так и не увидела денег, однако уверенность в мошенничестве только укрепилась. Женщина вновь написала заявление о мошенничестве на 135 тысяч рублей.

Ранее другая москвичка лишилась двух квартир, офиса и попала в психушку после посещения психологических тренингов.

Преступления Мошенничество Москва
12 января 2024, 11:01
Работник пензенского режимного предприятия попался на передаче секретных данных Польше
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Работник пензенского особо режимного предприятия попался на сотрудничестве с представителями польских спецслужб. Он передавал сведения о работе предприятия в обмен на содействие в получении постоянного места жительства за границей. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

Передаваемые данные касались объемов производства в рамках гособоронзаказа. ФСБ пресекла сотрудничество в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину задержали. Он попал под уголовное дело по статье 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее жителя Ростовской области приговорили к восьми годам колонии за покушение на госизмену и незаконное пересечение границы с Украиной. Ростовчанин переписывался с украинскими вербовщиками и собирался вступить в ряды ВСУ. Его остановили на границе. Мужчина полностью признал вину. Приговор вынес Брянский облсуд.

Задержания Уголовное дело ФСБ Польша

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