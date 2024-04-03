Ночные пожары под Челябинском унесли жизни четырех человек

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В ведомстве уточнили, что в поселке Тургояк в Миассе загорелся частный жилой дом. Огонь унес жизни двух взрослых человек. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Предположительно, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания электропроводки.

В селе Большой Куяш в Кунашакском районе прошедшей ночью произошло возгорание в частном доме на площади в 48 «квадратов». В результате пожара погибли двое взрослых. По предварительным данным, огонь разгорелся из-за неосторожности при курении.

Ранним утром 3 апреля в Зеленограде произошел пожар в однокомнатной квартире. На пепелище спасатели обнаружили тело мужчины. Соседи рассказали о его асоциальном образе жизни.