Ночной пожар в хостеле Алма-Аты унес жизни 13 постояльцев

Администрация поликлиники в Ярославле отстранила от работы начинающую медсестру, которая делала уколы детям одной иглой. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передало РИА «Новости».

«Молодой специалист поступила на работу в поликлинику недавно после обучения в медицинском колледже и получения аккредитации <…> В настоящее время она отстранена от работы с детьми», - сказано в сообщении.

О происшествии впервые рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, в поликлинике медик на диспансеризации колола детям одной иглой палец для забора крови. Как отметили в ведомстве, женщину проинструктировали перед работой и объяснили правила санитарных норм.

По неуточненной информации, из детей никто не пострадал. За их состоянием продолжают наблюдать. Также у маленьких пациентов возьмут все необходимые анализы.

Ранее на Кубани грудному ребенку вкололи смертельную дозу препарата для усыпления животных. Медсестра по ошибке взяла неверный препарат.