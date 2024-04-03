Ночевавшего на морозе в лесу ребенка спасла собака

Мальчик пропал вечером во вторник, к поискам подключились правоохранители волонтеры и местные жители. В квартире, где проживал мальчик семьей, провели обыск и изъяли личные вещи. Кинологи с собаками пытались найти ребенка по запаховому следу. Совместными усилиями мальчика нашли утром в лесном массиве.

«Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу, он очень замерз», - сообщили в региональном Следкоме.

Медики поставили мальчику диагноз переохлаждение, ребенка госпитализировали.