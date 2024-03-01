Ночь с проституткам стоила участнику СВО миллион рублей

По данным канала, 48-летний мобилизованный вернулся с СВО и решил, что нужно отдохнуть в компании женщин легкого поведения. Перед этим он поругался с супругой. Военный позвонил старой знакомой, которая взяла с собой двух подруг. Женщины зарабатывали на жизнь проституцией.

По словам военнослужащего, он тратил деньги на такси, коттедж и сауну. Вот только на утро он недосчитал на своей карте миллиона рублей. Петербуржец написал заявление в полицию. Позже он попросил следователей не возбуждать уголовное дело.

В Москвы мужчина чуть не поплатился здоровьем после встречи с проституткой. Женщина брызнула клиенту в лицо из перцового баллончика и убежала.