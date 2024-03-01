01 марта 2024, 22:17

Ночь с проституткам стоила участнику СВО миллион рублей

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Участник специальной военной операции из Санкт-Петербурга потратил на развлечения с тремя проститутками один миллион рублей. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным канала, 48-летний мобилизованный вернулся с СВО и решил, что нужно отдохнуть в компании женщин легкого поведения. Перед этим он поругался с супругой. Военный позвонил старой знакомой, которая взяла с собой двух подруг. Женщины зарабатывали на жизнь проституцией.

По словам военнослужащего, он тратил деньги на такси, коттедж и сауну. Вот только на утро он недосчитал на своей карте миллиона рублей. Петербуржец написал заявление в полицию. Позже он попросил следователей не возбуждать уголовное дело.

В Москвы мужчина чуть не поплатился здоровьем после встречи с проституткой. Женщина брызнула клиенту в лицо из перцового баллончика и убежала.

Санкт-Петербург Военные Женщины Деньги
01 марта 2024, 21:32
«Женщине отрезало ноги». Электричка сбила трех человек в Орехово-Зуеве
РИА «Новости»
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Пригородный электропоезд сбил трех человек на станции Крутое в Орехово-Зуеве Московской области. Пострадали мужчина, женщина и ребенок. Очевидцы рассказали «360» подробности ЧП.

Наезд на пассажиров произошел в 18:04. Поезд 6813 стоял до 18:30 в ожидании скорой помощи и МЧС.

В распоряжении «360» оказалось видео с места случившегося. На кадрах видно, что на платформе рядом с поездом сидел мужчина, рядом лежал накрытый теплыми вещами ребенок. Пострадавшая женщина находилась внизу, между платформой и поездом.

«Женщине ноги отрезало. У мужчины две ноги сломаны, и у мальчика что-то с ногами. Они упали между электричкой и платформой все вместе. <…> Женщина была, где первый вагон, а мужчина с мальчиком, где пятый вагон. Никто не понял, как они туда попали», - рассказала очевидец события.

Наезд поезда на людей подтвердили в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Сегодня, 1 марта 2024 года, в вечернее время, на станции Крутое электропоездом Петушки-Москва травмированы граждане. Причины произошедшего устанавливаются», - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что начата проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В среду, 28 февраля, электричка сошла с рельсов на станции Апрелевка в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

Дети Прокуратура РФ Скорая помощь МЧС РФ Видео Поезда Орехово-Зуево
01 марта 2024, 20:09
Момент убийства мужчины в Краснодаре попал на видео
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Мужчина застрелил оппонента из ружья двумя выстрелами в центре Краснодара. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

Судя по кадрам, стрелок ждал жертву, спрятавшись за припаркованными автомобилями. Он открыл огонь в тот момент, когда мужчина закончил разговор со знакомым и направился к своему внедорожнику.

По данным следствия, днем 1 марта 54-летний мужчина на улице Буденного несколько выстрелил из ружья в грудь 58-летнего оппонента. Пострадавший скончался на месте.

На месте убийства работали сотрудники МВД и следователи. Подозреваемого сразу же задержали. Мотивы преступления устанавливаются. По неофициальной версии, причиной расправы над мужчиной могли стать разногласия между предпринимателями.

Следственный комитет по Краснодарскому краю по факту ЧП завел уголовное дело по статье «Убийство».

Убийства Стрельба Краснодар Мужчины
01 марта 2024, 19:53
Авария оставила дома в центре Севастополя без света
РИА «Новости»
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Центральная часть Севастополя осталась без света из-за аварии. Ремонтная бригада уже выехала на место. Об этом жителей города предупредил в своем Telegram-канале вице-губернатор правительства города Евгений Горлов.

Он добавил, что время ремонта может занять от 15 минут до двух часов. Пока рабочие занимаются восстановлением электросети, потребителей подключили к резервным источникам электроснабжения.

«Время на устранение технологического нарушения - от 15 минут до двух часов. Параллельно происходит переподключение потребителей», - написал Горлов.

В середине января авария на Балаклавской тепловой станции оставила без света несколько городов Крыма и часть Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что из-за ложного срабатывания газового оборудования отключились сразу два энергоблока.

Прибывшие на место аварийные бригады в течение часа провели перезапуск станции, вернув свет в дома жителей.

Электричество Севастополь Коммунальные аварии
01 марта 2024, 19:13
Актриса Энн Уитфилд внезапно умерла из-за несчастного случая
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Известная актриса из фильма «Светлое Рождество» Энн Уитфилд внезапно умерла. Ей было 85 лет, сообщил портал Hello.

Актриса скончалась в результате «внезапного несчастного случая» недалеко от своего жилища в штате Вашингтон. Пострадавшую экстренно госпитализировали. По информации из некролога, Уитфилд умерла 15 февраля в окружении своих близких в Мемориальной больнице Якима-Вэлли.

Энн Уитфилд родилась 27 августа 1938 года в Оксфорде, Миссисипи, и переехала в Голливуд в юном возрасте - мать решила отдать дочь в шоу-бизнес. Уже в раннем детстве она начала активно участвовать в радиоспектаклях и затем училась Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Наибольшую известность актриса получила в возрасте 15 лет благодаря роли Сьюзен Уэйверли в легендарном фильме «Светлое Рождество».

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