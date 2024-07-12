Нижегородский тракторист умер после укуса шершня

В Казани строители объявили забастовку после избиения коллеги. По их словам, в этом виновен генеральный директор производственно-строительного объединения «Казань» Равилем Зиганшиным. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

ЧП, по данным журналистов, произошло на стройке у моста «Миллениум».

Зиганшин, заявили бастующие, избил машиниста башенного крана из-за его опоздания на работу. Рабочие объявили забастовку и потребовали от бизнесмена извинений и выплаты компенсации.

«В марте Зиганшин сбил на внедорожнике пенсионерку, но дело закрыли. А по мнению налоговой, он не доплатил в казну 87 миллионов», - подчеркнули авторы публикации.

Между тем, по словам представителей Зиганшина, дело развивалось другим образом. Они уверяют, написало издание inkazan.ru , что один из строителей напал на бизнесмена после того, как тот сделал ему замечание по поводу курения на рабочем месте рядом с пожароопасными материалами.

Ранее в Краснодарском крае группа мигрантов, распивавшая алкоголь у Вечного огня, набросилась на подростков после того, как они им сделали замечание о недопустимости такого поведения.