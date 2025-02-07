Нижегородский школьник пытался передать конфеты с наркотиками другу в СИЗО

По его данным, с молодым человеком связался его друг. Он позвонил приятелю прямо из изолятора и попросил передать ему запрещенки.

«Родители арестанта скинули подростку денег, тот купил конфет, засунул вместо начинки мефедрон и метадон», - написали авторы поста.

Юноша отправился на свидание в СИЗО, но сотрудники изолятора обнаружили порошок. В общей сложности школьник пытался передать восемь пакетиков. Девятиклассника задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Санкт-Петербурге мужчина-наркоман надругался над семилетней дочерью сожительницы. Злоумышленник изнасиловал ребенка интимной игрушкой. Все произошло в компании друга, который тоже употреблял запрещенные вещества.