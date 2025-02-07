07 февраля 2025, 11:05

Нижегородский школьник пытался передать конфеты с наркотиками другу в СИЗО

РИА «Новости»
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Девятиклассник попытался передать в СИЗО в Нижегородской области конфеты с наркотиками. Школьника задержали, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, с молодым человеком связался его друг. Он позвонил приятелю прямо из изолятора и попросил передать ему запрещенки.

«Родители арестанта скинули подростку денег, тот купил конфет, засунул вместо начинки мефедрон и метадон», - написали авторы поста.

Юноша отправился на свидание в СИЗО, но сотрудники изолятора обнаружили порошок. В общей сложности школьник пытался передать восемь пакетиков. Девятиклассника задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Санкт-Петербурге мужчина-наркоман надругался над семилетней дочерью сожительницы. Злоумышленник изнасиловал ребенка интимной игрушкой. Все произошло в компании друга, который тоже употреблял запрещенные вещества.

Наркотики СИЗО Школьники
07 февраля 2025, 09:48
Водолазы МЧС нашли утонувших на Байкале рыбаков. Тела были на глубине 7 метров
Пресс-служба МЧС
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Водолазы МЧС достали из озера Байкал двух утонивших рыбаков. Тела обнаружили на семиметровой глубине с помощью подводной камеры, сообщила пресс-служба ведомства.

Рыбаков вытащили из воды в районе бурятского села Максимиха. Неподалеку от них затонул автомобиль.

«В трех метрах от машины подо льдом при погружении водолазы нашли тела двух рыбаков», - отметили в пресс-службе.

В МЧС предположили, что мужчины эвакуировались из провалившегося под лед автомобиля, но выбраться из заледеневшего озера они не успели.

Ранее машина с водителем и пассажиром ушла под лед на Аргазинском водохранилище Челябинской области. Оба мужчины успели выбраться из салона «Нивы» и добраться до берега.

В МЧС призвали двигаться по льду на транспорте только на специальных переправах. По информации ведомства, при выходе на лед в других случаях водители подвергают себя и пассажиров неоправданному риску.

МЧС РФ Бурятия
07 февраля 2025, 08:48
Две женщины и два ребенка погибли при крупном пожаре в Перми
Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар охватил жилой дом с пристройкой на Болотной улице в Перми. Жертвами случившегося стали четыре человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сотрудники МЧС России вынесли из горящего помещения двух женщин и двух детей», - уточнили в министерстве.

Женщины (одной из них было 25 лет, второй - 50) и пятилетний мальчик погибли. За жизнь восьмилетней девочки боролись врачи, но спасти ребенка не удалось.

Пожар локализовали на территории в 64 квадратных километра. На месте происшествия работают 54 огнеборца, 19 единиц техники, а также дознаватель и психолог МЧС России.

Ранее два человека погибли при пожаре в панельном доме в Кузьминках. Огонь охватил площадь в пять квадратных метров, горели личные вещи и мебель. В квартире спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Пожары Дети Пермь
07 февраля 2025, 04:40
Юная брюнетка показала обнаженную грудь из авто в Краснодаре и попала в розыск
РИА «Новости»
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Молодая девушка показала обнаженную грудь из люка автомобиля в Краснодаре. Полиция начала разыскивать ее за мелкое хулиганство, сообщило РИА «Новости».

Короткий видеоролик снял очевидец, после чего видео распространилось в социальных сетях. Девушка - пассажирка автомобиля Mercedes желтого цвета, съемка велась на улице Красной, центральной в Краснодаре.

Автор ролика упоминает, что все происходит «даже не в выходной день». Девушка на видео поднимается из люка автомобиля, затем поднимает топ и демонстрирует окружающим обнаженную грудь.

Обоих участников процесса, и водителя, и пассажирку, теперь ищет полиция. Тому, кто был за рулем, грозит штраф в 2000 рублей за перевозку пассажира вне кабины. Правоохранители также намерены установить личность девушки.

Ее действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство, статья 20.1 КоАП РФ. По данной статье судья может выбрать для нее меру пресечения в виде 15 суток ареста.

Ранее девушка показала грудь в метро, после чего на нее напал неизвестный мужчина.

Краснодар Видео Женщины Полиция Mercedes
06 февраля 2025, 22:58
«Ангел-хранитель вел ее». Омбудсмен рассказал о семье 11-месячной девочки, выползшей на дорогу
360.ru
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Многодетная семья, в которой воспитывается выползшая на дорогу в районе подмосковной деревни Становое 11-месячная девочка, пока не попадала в поле зрения системы профилактики комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом в Telegram-канале рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

По ее словам, бабушка, которая по неизвестным причинам ушла из дома вместе с младенцем, переехала в семью несколько недель назад и под присмотром матери ребенка проходила необходимое лечение.

Мать девочки в разговоре с 360.ru рассказала, что бабушку отправили в психиатрическую клинику , где она ранее уже проходила лечение.

Мишонова уточнила, что медики осмотрели девочку и вместе с матерью отпустили ее домой. Несмотря на переохлаждение ребенок чувствует себя хорошо.

«Это, конечно, большое счастье, что девочка осталась жива. Не иначе как ангел-хранитель вел ее по этой трассе и не позволил попасть под машину», - сказала детский омбудсмен.

Дети Семья Дороги Машины Счастье

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