Нижегородская полиция начала проверку ЧП со сломанным педагогу носом

Ранее стало известно, что 5 декабря ученик девятого класса на уроке английского языка ударил учителя Ковернинской средней школы № 1. Пострадавшему диагностировали закрытый перелом костей носа и сотрясение головного мозга.

В тот же день педагог обратился к правоохранителям с заявлением на проверку хулиганских действий парня 2009 года рождения. Полиция завела административное производство по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

«Полицейские проводят проверку, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством», - заявили в МВД.

Два дня назад ученик восьмого класса в школе поселка Российский в Краснодаре в ходе конфликта из-за громкой музыки напал с ножом на своих сверстников.