08 декабря 2024, 18:20

Нижегородская полиция начала проверку ЧП со сломанным педагогу носом

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Полиция в Нижегородской области начала проверку после того, как ученик девятого класса сломал учителю нос на уроке в школе города Ковернино. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

Ранее стало известно, что 5 декабря ученик девятого класса на уроке английского языка ударил учителя Ковернинской средней школы № 1. Пострадавшему диагностировали закрытый перелом костей носа и сотрясение головного мозга.

В тот же день педагог обратился к правоохранителям с заявлением на проверку хулиганских действий парня 2009 года рождения. Полиция завела административное производство по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

«Полицейские проводят проверку, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством», - заявили в МВД.

Два дня назад ученик восьмого класса в школе поселка Российский в Краснодаре в ходе конфликта из-за громкой музыки напал с ножом на своих сверстников.

МВД РФ Полиция
08 декабря 2024, 17:43
Тревожная мать подняла на поиски сына полицию Петербурга, пока юноша спал дома
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Санкт-Петербурга потеряла сына-первокурсника, который не вернулся домой после учебы. Но все это время молодой человек спал в своей комнате. Подробности курьезного случая рассказала «Фонтанка».

По данным издания, студент после окончания учебы позвонил матери и сообщил, что направляется домой. Мать приехала в квартиру, но сына там не нашла и отправилась на поиски.

Пока женщина отсутствовала, опоздавший молодой человек пришел домой и лег спать, предусмотрительно отключив мобильный телефон. Это стало роковой ошибкой. Встревоженная мать не смогла дозвониться до сына и продолжала поиски по улицам города до полуночи.

К этому времени она решила обратиться в полицию. Прибывшие по вызову стражи порядка нашли спящего студента в квартире. Молодой человек заявил, что никуда не пропадал, а просто разминулся с матерью.

Не все истории с пропавшими людьми заканчиваются хорошо. В конце ноября приехавшего для лечения в Екатеринбург уроженца Удмуртии нашли мертвым в уральском лесу. Он несколько дней не выходил на связь с родными. Труп пропавшего нашли благодаря брошенной на дороге машине.

Санкт-Петербург Студенты Полиция
08 декабря 2024, 07:12
Бытовки загорелись на стройке на западе Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Утром в воскресенье на строительной площадке на западе Москвы вспыхнули пять бытовок. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома 82 по проспекту Вернадского. На место оперативно прибыли спасатели и локализовали возгорание на площади 75 квадратных метров.

Всего загорелись пять бытовок. Причина происшествия устанавливается, данные о пострадавших не поступали.

Ранее появились кадры с места пожара в торговом центре на северо-востоке Москвы.

Пожары Москва
08 декабря 2024, 01:15
«Схватил меня». Таксист в Петербурге напал на «Мисс Россия — 2022» за плохой отзыв
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге таксист не довез модель, обладательницу титула «Мисс Россия — 2022» Анну Линникову в пункт назначения и напал в ответ на обещание оставить плохой отзыв. Девушка рассказала об этом Пятому каналу.

Модель вызвала такси 5 декабря. Водитель не довез ее до конечного пункта, а на претензию потребовал уйти. Линникова решила не спорить, так как торопилась, пообещала оставить плохой отзыв и вышла из машины. Но мужчина ее догнал.

«Очевидно, он хотел распускать руки, схватил меня. Я сразу позвонила в полицию. Они сразу приехали, сказали, что нужно написать заявление. Честно сказать, времени заявление писать не было, надо было успеть на работу», - сказала пострадавшая.

В тот момент она лишь пожаловалась агрегатору. Теперь, будучи в Москве, Лунникова решила все-таки написать заявление и обратилась за консультацией юриста.

Подобный случай произошел в Краснодаре. Таксист пригрозил недовольным клиентам расправой.

В Санкт-Петербурге таксист не довез модель, обладательницу титула «Мисс Россия - 2022» Анну Линникову в пункт назначения и напал в ответ на обещание оставить плохой отзыв. Девушка рассказала об этом Пятому каналу.

Санкт-Петербург Модели Такси Избиения
07 декабря 2024, 23:22
Школьник сломал нос учителю во время урока в Нижегородской области
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Драка между учеником и учителем произошла в селе Ковернино во время урока английского языка. Девятиклассник сломал нос 38-летнему преподавателю, сообщили на сайте Трудовой инспекции Нижегородской области.

О случившемся стало известно 5 декабря. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, у него диагностировали сотрясение мозга и закрытый перелом носа. Причина конфликта между школьником и учителем пока неизвестна.

Сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства, ведется расследование.

Ранее в одной из школ поселка Российский в Краснодаре в ходе конфликта ученик восьмого класса напал с ножом на своих сверстников из-за громкой музыки. В результате ранения получили четверо школьников. Следователи возбудили уголовное дело , юношу задержали.

Драки Больницы Учителя Школьники

Новости по теме