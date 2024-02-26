«Никто не виноват». В Улан-Удэ оправдали охранников, до смерти избивших молодого коллегу

Бойцовский клуб в ЧОПе Родион погиб в августе 2022 года. Ему было 20 лет. Незадолго до этого молодой человек устроился работать охранником в ЧОП «Дельта». Сотрудники охранной организации устроили что-то вроде «бойцовского клуба». Новых сотрудников испытывали в спаррингах более опытные коллеги.

«У них там негласное правило такое было, что новички должны проходить такие испытания. Он, получается, не прошел. Изначально нужно было пройти комплекс физических упражнений. Челночный бег 20 на 20. Потом отжимания, подтягивания, прыжки, динамическая планка. По 10 раз шесть кругов. Затем после такого комплекса упражнений физических нужно было стоять в спарринге с тремя партнерами по две минуты. С более опытными сотрудниками», - рассказала «360» родственница погибшего Валентина.

По словам женщины, в результате этого испытания Родион получил закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и отек мозга. Молодой человек две недели пролежал в коме, после чего скончался. Как выяснилось, двое из трех спарринг-партнеров погибшего были боксерами.

Судебные разбирательства На скамье подсудимых оказались четыре человека. Трое - охранники, проводившие спарринг с Родионом. Также там был 56-летний специалист по организации работы групп быстрого реагирования. Его обвинили в принуждении к даче ложных показаний, истязании и угрозе убийством, приговорив к двум с половиной годам лишения свободы. Правда, два последние эпизода были связаны с другим пострадавшим охранником.

А вот спарринг-партнеров погибшего Родиона присяжные оправдали.

«В гибели моего племенника буквально никто не виноват. Да, оправдательный приговор <…> Суд присяжных вынесли такой вердикт. На мой взгляд, это очень противоречивый приговор. Люди, которые стояли с ним в спарринге, не отрицают нанесение ударов, но присяжные посчитали, что не доказано, что это сделали они», - выразила недоумение Валентина.

Теперь родственники погибшего планируют обжаловать приговор в Верховном суде.