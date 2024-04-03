Никто не пострадал в результате схода оползня на пути в Сочи

«Нет», - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Объем оползня достиг 30 кубометров. На перегоне Дагомыс - Мамайка, где случилось ЧП, развернули оперштаб. Железнодорожное сообщение не прерывалось. Пострадало 56 гаражей гаражного кооператива на улице Дагомысской. Людей эвакуировали.

Из-за коммунальной аварии вечером 2 апреля на опорную стену и пути вынесло 70 кубических метров грунта на 1955-м километре участка Дагомыс - Сочи. Подпорная стена и опора контактной сети оказались повреждены. Движение поездов на этом участке нарушилось, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Железнодорожники предпринимают все меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети.

Оползень сошел на железнодорожные пути на участке Дагомыс - Сочи. В результате этого ЧП, а также обрушения стены на железнодорожные пути в Сочи никто не пострадал. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе мэрии.