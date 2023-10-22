Никто не пострадал при пожаре в московском автобусе на Ленинском проспекте
Пассажирский автобус вспыхнул возле дома № 99 на Ленинском проспекте в Москве. В столичном департаменте транспорта сообщили, что происшествие обошлось без пострадавших.
Пассажирский автобус вспыхнул возле дома № 99 на Ленинском проспекте в Москве. В столичном департаменте транспорта сообщили , что происшествие обошлось без пострадавших.
«Автобус следовал на маршрут без пассажиров. Пострадавших нет», - уточнили в депортаменте.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Специалисты выясняют причины возгорания транспорта. Затруднений движения на дороге нет.
Как добавили в дептрансе, автобус перевозчика ООО «Таксомоторный парк № 20», следовал по маршруту № 317. Ранее источник «360» сообщал, что в момент пожара в салоне находился водитель. Спасатели вызывали бригаду скорой помощи.
Ранее школьный автобус с детьми-инвалидами загорелся в Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал, прокуратура города начала проверку.