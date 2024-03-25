«Никогда не забудем». Многодетный отец рассказал о спасении из Crocus City Hall

Совместный поход на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall Дмитрию подарила супруга в день рождения. По его словам, им повезло, что они вовремя увидели нападавших, и в результате успели выбраться из зала.

«Они залетели до начала концерта, если бы был выключен свет, играла музыка, мы бы [их] не увидели», - поделился своими соображениями мужчина.

Так же он рассказал, что дома их ждали шестеро детей от пяти до 19 лет.

«Никак не можем отойти [от случившегося]. И, наверно, никогда не забудем», - резюмировал он.

Проживающий в Москве житель Белоруссии Максим рассказал о том, как ему удалось спастись из Crocus City Hall. Он назвал произошедшее адом. По его словам, когда началась стрельба, он не понял, что происходит, и подумал, что какие-то хулиганы взрывают петарды.