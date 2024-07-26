«Вообще на него не похоже, никогда бы не поверила. <…> Достаточно положительный молодой человек, по школе всегда спокойный, не отличался особо <…>. Он целеустремленный, активный», - рассказала она.

Знакомая семьи Серебрякова в комментарии 360.ru назвала большой бедой поступок подозреваемого.

«Мы не знаем причину, по которой он решился на него. Возможно, деньги, возможно, затуманили ему мозги кто-то. <…> Неприятно это как минимум родителям, родным, всем в школе. Сейчас начнут всех трясти. <…> Родители не несут ответственности за поступки взрослых детей. А это уже взрослый молодой человек, насколько я понимаю. В любом случае он должен ответить. И нужно разобраться, в чем дело, почему так произошло, что его сподвигло», - подчеркнула женщина.

Она добавила, что лично не знала Серебрякова, но слышала о нем положительные слова.

«Я слышала, что мама работает в школе, и что мальчик тоже вроде как в олимпиадах участвовал», - отметила знакомая.

Подрыв иномарки Toyota Land Cruiser произошел 24 июля. Серебряков признался, что заложил под машину самодельную бомбу. В результате пострадал водитель, который оказался военным, и пассажирка.