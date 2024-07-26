26 июля 2024, 16:19

«Никогда бы не поверила». Подруга Серебрякова — о подрыве авто в Москве

РИА «Новости»
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Подозреваемый в подрыве иномарки на Севере Москвы Евгений Серебряков был положительным молодым человеком, рассказала 360.ru его школьная подруга. По словам девушки, она не поверила бы, что мужчина способен на такое.

«Вообще на него не похоже, никогда бы не поверила. <…> Достаточно положительный молодой человек, по школе всегда спокойный, не отличался особо <…>. Он целеустремленный, активный», - рассказала она.

Знакомая семьи Серебрякова в комментарии 360.ru назвала большой бедой поступок подозреваемого.

«Мы не знаем причину, по которой он решился на него. Возможно, деньги, возможно, затуманили ему мозги кто-то. <…> Неприятно это как минимум родителям, родным, всем в школе. Сейчас начнут всех трясти. <…> Родители не несут ответственности за поступки взрослых детей. А это уже взрослый молодой человек, насколько я понимаю. В любом случае он должен ответить. И нужно разобраться, в чем дело, почему так произошло, что его сподвигло», - подчеркнула женщина.

Она добавила, что лично не знала Серебрякова, но слышала о нем положительные слова.

«Я слышала, что мама работает в школе, и что мальчик тоже вроде как в олимпиадах участвовал», - отметила знакомая.

Подрыв иномарки Toyota Land Cruiser произошел 24 июля. Серебряков признался, что заложил под машину самодельную бомбу. В результате пострадал водитель, который оказался военным, и пассажирка.

Взрывы Москва
26 июля 2024, 15:46
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве авто в Москве
РИА «Новости»
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Военный, пострадавший при подрыве автомобиля в Москве, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - уточнил собеседник агентства.

Супруга раненого находится на лечении, у нее диагностировали осколочные ранения.

Автомобиль марки Toyota Land Cruiser взорвался на Синявинской улице в столице рано утром 24 июля. Мужчине, который находился на водительском сиденье, оторвало стопы. Подозреваемым в подрыве машины оказался Евгений Серебряков. Он признался, что заложил самодельную бомбу под авто. В тот же день он сбежал из России в Турцию, однако мужчину задержали.

Серебряков заявил, что общался с представителями украинских спецслужб и встречался с куратором СБУ в Турции.

Военные Взрывы Москва
26 июля 2024, 14:53
Неизвестный решил поджечь себя на Красной площади
Unsplash
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Неизвестный попытался сжечь себя на Красной площади. Об этом сообщил источник 360.ru.

Человека вовремя остановили. Сотрудники полиции забрали его на допрос. По данным источника, в результате попытки самосожжения человек не пострадал.

Похожий случай произошел в столице в мае. В многоэтажном доме в комнате консьержки вспыхнул пожар после того, как женщина попыталась сжечь себя. Пострадавшую передали врачам.

Протест в виде самосожжения ранее устроила жена мобилизованного украинца. Женщина подожгла себя перед судом поселка Ракитное в Киевской области. Очевидцы потушили пламя, но врачи диагностировали у девушки 80-процентный ожог тела.

Красная площадь Москва
26 июля 2024, 13:08
Ударил по голове и сбежал. Появилось видео с нападением на жительницу Королева
Телеканал «360»
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Мужчина с перцовым баллончиком напал на женщину в подъезде жилого дома в Королеве. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На записи видно, что женщина с тяжелыми пакетами заходит в помещение. Следом за ней врывается мужчина: распыляет содержимое перцового баллончика в лицо жертве и бьет ее бутылкой по голове.

Местная жительница бросилась бежать, вероятно, к своей квартире. Злоумышленник спокойно вышел из подъезда и скрылся.

Были ли девушка знакома со своим обидчиком - неизвестно. Отвечать на этот вопрос 360.ru она отказалась.

Делом заинтересовалась прокуратура Московской области. В пресс-службе ведомства уточнили, что злоумышленник напал на женщину ночью 23 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

«В настоящее время личность нападавшего установлена, сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию», - передали в прокуратуре.

Ранее незнакомец набросился на жительницу Владивостока в подъезде и начал ее душить.

Злоумышленник зашел вместе с ней в многоэтажку, уверяя, будто тоже живет в доме. До этого он интересовался у женщины, курит ли она.

Видео Королев
26 июля 2024, 10:31
Строитель погиб при падении в шахту с высоты пяти этажей в Москве
Freepik
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Мужчина упал в шахту на стройке в Новомосковском административном округе. Об этом сообщил источник 360.ru.

Строитель погиб, рухнув с высоты около пяти этажей. На место направили сотрудников «Москоллектора».

Несколько дней назад мужчина выпал из окна многоэтажки в районе Южное Медведково. Он рухнул на крышу припаркованного авто, пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами.

До этого в столице погиб оператор высотного крана. Работник потерял сознание на высоте 32-го этажа.

Накануне мужчина с ножом упал в реку Яуза в центре Москвы. Его попытались вытащить из воды с помощью спасательного круга, но утопающий его проигнорировал. На место вызвали спасителей.

Шахты Москва

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