Никиту Кологривого задержали за дебош в кальянной в Новосибирске

Инцидент произошел сегодня ночью в одной из кальянных города. Сотрудники лаундж-бара рассказали, что нетрезвый актер попытался флиртовать с официанткой. Получив отказ, он укусил ее, а затем спровоцировал драку с посетителями и охраной.

Попытки сотрудников заведения успокоить разгоряченного Кологривого не увенчались успехом. Сейчас его задержали сотрудники полиции. По данным Telegram-канала Baza , они встретили артиста в лобби пятизвездочного отеля Grand Autograph hotel, в котором тот остановился.

Какой срок Кологривому придется провести в отделении, пока неизвестно.

«Мы пока уточняем информацию», - сообщили «360» в региональном МВД.