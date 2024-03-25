Никаким террористам Россию запугать не удастся — Мишустин
Главная задача сейчас — забота о жертвах теракта в Crocus City Hall, пациентах медучреждений, родственниках пострадавших и погибших, которым понадобится психологическая и материальная помощь. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Главная задача сейчас - забота о жертвах теракта в Crocus City Hall, пациентах медучреждений, родственниках пострадавших и погибших, которым понадобится психологическая и материальная помощь. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
На встрече с членами фракции партии КПРФ председатель кабмина еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших.
«Мы скорбим по каждому из них», - подчеркнул он.
По поручению президента вице-премьер Татьяна Голикова, глава МЧС Александр Куренков и глава Минздрава Михаил Мурашко подключились к работе, добавил Мишустин. Они держат ситуацию на личном контроле и информируют главу государства о происходящем.
«Убежден, что никаким террористам не удастся запугать страну, в которой живут такие люди. И наша прямая обязанность - сделать все возможное для их благополучия, для развития России», - выразил уверенность премьер.
Также он сказал слова благодарности врачам, пожарным, спасателям, правоохранителям, всем людям, которые пришли на донорские пункты, чтобы сдать кровь для пострадавших.