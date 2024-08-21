21 августа 2024, 12:09

«Никаких новостей». Родственница пропавшей в Турции россиянки — о ее поисках

Unsplash
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Поиски Натальи Сомовой, пропавшей в провинции Мугла на юго-востоке Турции, продолжаются. Об этом 360.ru сообщила родственница россиянки Ольга.

Женщина рассказала, что пока других новостей о Наталье не было.

«У нас у всех уже там есть и поисковые группы, и волонтеры, там все в курсе. К сожалению, нам никакая больше помощь не нужна. <…> У нас идут поиски. Никаких новых новостей нет со вчерашнего дня. Я держу связь с теми, кто ведет поиски», - сказала Ольга.

По данным турецкого издания Sabah , Сомова приехала на отдых в Мармарис из Москвы 11 августа. Спустя несколько дней она отправилась на прогулку на природу. После этого связь с женщиной пропала. К поискам привлекли спасательные группы муниципалитета Мармариса, полицию и собак.

Наталья была заместителем директора московской школы для реабилитации детей с инвалидностью. Она должна была вернуться домой 19 августа.

Турция Туризм Россия Полиция
21 августа 2024, 04:47
Собянин назвал последнюю атаку БПЛА на Москву одной из самых масштабных
Pxhere
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Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Беспилотники Сергей Собянин ПВО Москва
21 августа 2024, 03:06
Силы ПВО отразили атаку беспилотника в небе над Подольском
РИА «Новости»
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Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника над территорией Подольска в Московской области. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», - написал он.

По словам градоначальника, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Этой же ночью стало известно, что семь беспилотников сбили в небе над Брянской областью. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.

Подольск Беспилотники Сергей Собянин ПВО Москва
21 августа 2024, 01:05
Подросток в Подмосковье случайно застрелил отца в тире
Freepik
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Подросток случайно застрелил отца в тире в Москвоской области. Об этом сообщил Telegram-канал регионального ГСУ СК России.

В ведомстве заявили, что происшествие случилось в Реутове. Подросток был в тактических наушниках, в этот момент его отец зашел в небезопасную зону стрелковой галереи. Когда сын выстрелил, то случайно попал в родителя. Мужчина скончался на месте.

«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело», - написали в публикации СК.

Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

Ранее во Владимирской области охотник случайно застрелил мужчину , который искал наркотики в лесу. Житель Муромского района охотился ночью на лося и выстрелил по ошибке.

Уголовное дело Реутов Россия Мужчины
20 августа 2024, 11:40
Автомобильный мост частично обрушился в Приморье из-за мощного ливня
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Из-за сильных дождей в Приморье частично обрушился автомобильный мост. Об этом сообщила администрация Чугуевского муниципального округа в Telegram-канале.

Речь идет о переправе через реку Соколовка на трассе Осиновка - Рудная Пристань - Соколовка.

«В настоящее время движение по данному мосту закрыто», - предупредили в администрации.

Там также добавили, что автомобилисты могут проехать по альтернативной дороге Новомихайловка - Чугуевка - Лазо.

Сильные дожди обрушились на Приморье 19 августа. За несколько часов ливни затопили улицы Владивостока. Некоторые автомобили оказались по крышу в воде. В ряде районов со склонов сошел грунт, образовались заторы в 10 баллов. Жители 163 домов во Владивостоке из-за непогоды остались без света.

В конце июля несколько сел Приморья оказались отрезаны от транспортного сообщения из-за разбушевавшейся стихии, сообщали «Известия».

Приморье Погода

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