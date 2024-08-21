Женщина рассказала, что пока других новостей о Наталье не было.

«У нас у всех уже там есть и поисковые группы, и волонтеры, там все в курсе. К сожалению, нам никакая больше помощь не нужна. <…> У нас идут поиски. Никаких новых новостей нет со вчерашнего дня. Я держу связь с теми, кто ведет поиски», - сказала Ольга.

По данным турецкого издания Sabah , Сомова приехала на отдых в Мармарис из Москвы 11 августа. Спустя несколько дней она отправилась на прогулку на природу. После этого связь с женщиной пропала. К поискам привлекли спасательные группы муниципалитета Мармариса, полицию и собак.

Наталья была заместителем директора московской школы для реабилитации детей с инвалидностью. Она должна была вернуться домой 19 августа.