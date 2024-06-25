Это было желание не только родителей покойной, но и самой Дианы, подчеркнула родственница.

«Всегда я и она говорили, что, если что вдруг, только кремация, никаких могил, никаких похорон и так далее. Это в первую очередь говорила она очень много раз достаточно давно. И мы решили так, как она хотела, чтобы не было никаких могил, не было никаких похорон. Плюс это очень тяжело и очень больно, потому что это все-таки очень молодая девочка», - поделилась она.

По ее словам, после кремации прах будет находиться у отца Дианы.

«Мы решили, чтобы Диана осталась у нас всегда живой в памяти», - добавила Анна.

Спасатели обнаружили тело пропавшей в Сочи девушки 20 июня. Во время шторма огромная волна унесла Диану в открытое море.