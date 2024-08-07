«Никаких гранат!» Сестра пострадавшего при взрыве в Лобне опровергла его увлечение оружием

«Они вообще были на заказе, я так поняла, в какой-то квартире. Это не его жилье. <…> У него никогда никаких гранат, никакого оружия не было», - подчеркнула она.

Женщина пояснила, что брат занимался работами по вывозу мусора из квартир.

«Например, квартиру люди продавали, им нужно было освободить ее. Они (команда брата - прим. ред.) все выносили», - сказала Мария.

Врачи оценили состояние жителя Лобни, пострадавшего в результате взрыва, как тяжелое. По данным источников 360.ru , мужчине оторвало руку и пробило гортань.

Предварительно, ЧП произошло из-за детонации гранаты. Взрыв произошел в квартире на первом этаже, куда недавно переехал новый жилет и начал делать ремонт. Предположительно, бывший хозяин выкапывал и приносил туда на хранение разнообразные советские боеприпасы.