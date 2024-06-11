11 июня 2024, 19:53

«Никак не оправдывает». Оскорбивший таксиста-инвалида в Электростали публично извинился

Телеканал «360»
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Пассажир Дмитрий, оскорбивший таксиста-инвалида в Электростали, публично извинился. Он рассказал в интервью 360.ru, что в тот вечер был пьян и даже не понял, что водитель не слышит его.

«Мы с ребятами отмечали мальчишник, выпивали. Хотели поехать в бар. Вызвали такси, приехал молодой человек. Позже я узнал, что его зовут Артем», - рассказал мужчина.

Дмитрий сел в машину и позвал своих товарищей. Тогда таксист сказал, что не повезет компанию, потому что все пьяные.

«Мне это не понравилось. Я начал его оскорблять. Не знал, что он глухонемой либо слабослышащий человек. Никаких указателей не было», - пояснил собеседник 360.ru.

После водитель попытался вытолкать пассажира из машины, и они сцепились.

«Немного поборолись руками», - признался Дмитрий.

О том, что у Артема проблемы со слухом, Дмитрий узнал только на следующий день после происшествия.

«Хотел бы принести свои извинения Артему, всем людям с ограниченными возможностями и тем, кого я обидел своим поведением. Понимаю, извинений мало. Мы были в алкогольном опьянении… Это тем более нас никак не оправдывает», - заключил он.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом происшествия. На записи видно, что таксист пытался убедить пассажира выйти из машины и объяснял, что уже отменил поездку. На все угрозы буйного мужчины он отвечал, что не слышит его.

Такси Мужчины Машины Водители Электросталь
11 июня 2024, 19:45
Балкон с женщиной рухнул с пятого этажа в Москве
Pxhere
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Балкон вместе с женщиной рухнул с пятого этажа на проспекте Мира в Москве. Подробности 360.ru сообщил источник.

Пострадавшую нашли без сознания на тротуаре и увезли в Боткинскую больницу столицы.

«Диагноз скорая не уточнила», - передал источник.

Информации о состоянии пациентки нет. К месту происшествия прибыли спецслужбы.

Дом - кирпичный, семиэтажный. Первый этаж - административный. Подробности происшествия выясняются.

Ранее жительница Рязанской области пострадала из-за рухнувшего балкона. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Больницы Женщины Москва
11 июня 2024, 19:35
Подростки устроили заплыв в огромной луже после ливня в Люберцах
Freepik
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Ребята в Подмосковье воспользовались последствиями проливного дождя и искупались в стихийно возникшем водоеме. При этом они не стали обращать внимание на продолжающийся ливень. Видео этого развлечения оказалось в распоряжении 360.ru.

«Заплыв» произошел в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, где непогода разыгралась не на шутку. Он привлек внимание местных жителей.

Ранее синоптики предупредили о мегаливне Москве , который обещают в среду, 12 июня. Быстрое и интенсивное выпадение осадков может привести к затоплению дорог, подземных переходов и подвалов, затруднению передвижения, а также нанесению материального ущерба.

Люберцы Видео Водоемы
11 июня 2024, 19:12
Стало известно состояние пострадавшего на турслете коломенского школьника
Unsplash
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Подростка, которого ударил ножом коломенский школьник на туристическом слете в деревне Молитвино, выписали из реанимации. Об этом 360.ru рассказал отец напавшего на него пятиклассника.

Мужчина отметил, что пострадавшему школьнику стало лучше.

«[Его] уже нет [в реанимации] давно <…>. Если бы [рана] была серьезная, он остался бы в реанимации», - объяснил отец школьника Он также сообщил, что напавший на семиклассника мальчик чувствует себя подавленным в связи со случившимся. Он подтвердил, что подросток ранее не делал ничего подобного.

«Я думаю, вся Коломна на ушах бы стояла, если бы такое было раньше», - отметил собеседник 360.ru.

О причинах нападения мужчина говорить отказался. По его словам, сейчас обстоятельства случившегося выясняет полиция.

«Я не уверен, что могу вам эту информацию раскрывать», - заключил он.

Конфликт между двумя мальчиками произошел 10 июня во время туристического слета в деревне Молитвино. Между школьниками началась словесная перепалка, после чего пятиклассник из коломенской школы напал с ножом на своего оппонента.

Коломна Школьники Мужчины Полиция
11 июня 2024, 18:31
Сбивший велосипедисток в Ленобласти водитель получил 4 года колонии
Unsplash
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Выборгский городской суд Ленинградской области огласил приговор в отношении 32-летнего водителя тягача Scania, который сбил на трассе «Скандинавия» группу велосипедисток. Подсудимого приговорили к четырем годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В сентябре 2023 года грузовик въехал в легковой автомобиль Ford, который сопровождал группу школьниц-велосипедисток. В ДТП погибли две девочки, еще 10 пострадали.

Ранее в Можайске пьяный лихач на Maserati врезался в автобусную остановку , где находились дети. В результате один школьник погиб, еще одному оторвало часть ноги.

Мужчину признали виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Суд Ленинградская область ДТП Водители

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