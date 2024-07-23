Ничего не предвещало беды. Разбившаяся на байке МотоТаня общалась с отцом перед смертью

Ничего не предвещало беды В день, когда мотоциклистка попала в смертельное ДТП, она списывалась с отцом в популярном мессенджере.

«Она ответила на сообщение с добрым утром», - поделился мужчина.

После девушка перестала выходить на связь, а ночью отцу позвонили и сообщили страшную новость. Подробностей трагедии мужчина до сих пор не знает. Он признался, что даже диалог сейчас дается ему с трудом.

«Все трясется», - сказал он.

Трагедия для всей семьи У погибшей остался 13-летний сын. С кем будет жить ребенок - пока неизвестно.

По словам Озолина, дочь не рассказывала о своих планах семье. Чаще при личной встрече или по телефону сообщала, где уже успела побывать.

«Сказала: „Поеду в Турцию“», - вспоминал Иван.

Как передавал RT , родители девушки живут в Омской области. За две недели до гибели Татьяна отправила их отдохнуть на море.

Кто такая МотоТаня? Татьяна Озолина снимала видео по байктеме, сообщали «Известия». У нее была миллионная аудитория. Перед гибелью в ДТП она заявляла о планах покорить Турцию. Меньше чем за сутки до аварии она опубликовала пост, подписав его «Бодрое измирское утро. +33».

В распоряжении 360.ru появились кадры с места гибели МотоТани. По одной из версий, 38-летняя мотоциклистка не справилась с управлением и столкнулась с байком другого блогера, с которым отправилась в путешествие по Турции. По другой - она врезалась в грузовик. Девушка скончалась на месте.

После гибели блогерши возбудили уголовное дело. Генеральное консульство России в Анталье пообещало помочь с доставкой тела женщины на родину.

Татьяна Озолина была широко известна не только в России, но и в мире. Татьяна снималась в клипах популярных исполнителей. В 2020 году ее признали самой популярной байкершей по количеству подписчиков. Девушка любила отправляться в многодневные путешествия на мотоцикле по России и другим странам, о чем подробно рассказывала в Сети.