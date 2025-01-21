«Ничего не осталось». Не до конца расселенный аварийный дом снесли в Иркутске

В распоряжении 360.ru появилось видео, которое снял сын потерпевшей. На кадрах он находится в квартире, в этот же момент рабочие сносят дом.

«Я дома, продолжают ломать. Стены ходуном ходят», - сказал мужчина.

Следственный комитет по Иркутской области организовал проверку по факту случившегося. Сотрудники ведомства установят обстоятельства и причастных к случившемуся. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Собственница обратилась в полицию.

«Либо нам отказывают в возбуждении дела, либо, если отказывают, мы обжалуем постановление. Но здесь состав преступления есть. Это, как минимум, умышленное уничтожение чужого имущества», - добавила Константинова.

В случае возбуждения дела его рассмотрит районный суд и вынесет приговор.

По ее словам, дом признали ветхим и аварийным. На момент сноса собственники квартиры еще не передали полномочия администрации.

«Акт соглашения о передаче имущества на момент сноса не был подписан. <…> Сын просто приезжал, проверял квартиру, потому что она осталась единственной не расселенной. Люди самовольно снесли дом, <…> технику и квартиру повредили. В квартире находилось все личное имущество семьи, все это повреждено, либо утащено. Ничего не осталось», - сообщила адвокат.

После полного расселения дома администрация должна «передать эстафету» комитету по управлению Свердловским округом.

«Те должны приехать, обесточить дом от коммуникаций. После этого объявляется тендер о сносе дома. Ничего этого не было. Поэтому я полагаю, что это может быть и не администрация, неустановленные лица пока», - отметила юрист.