09 января 2025, 00:12

«Ничего не можем узнать». Россиянка пропала в Турции больше недели назад

РИА «Новости»
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Российская туристка пропала в Стамбуле, она не выходит на связь с 30 декабря. Об этом РЕН ТВ сообщил брат девушки Василий.

По словам молодого человека, последний раз 23-летнюю Лауру Писаренко видели возле Российского консульства в Стамбуле. Девушка была одета в коричневую куртку, синюю шапку и черные брюки.

«Есть некоторые зацепки, где она может находиться, но мы ничего не можем узнать - Турция требует подтверждение родства, некую справку от посольства. Однако в посольстве говорят, что они такие справки не выдают», - отметил Василий.

По словам собеседника телеканала, сейчас все силы направлены на то, чтобы получить информацию о местоположении девушки. Он предположил, что Лауру могли поместить в депортационный центр.

В новогодние праздники в Турции на горнолыжном курорте погиб 15-летний подросток. Он катался вне трассы и неудачно упал около подъемников.

Праздники Турция Туризм Стамбул
08 января 2025, 23:43
Террористы напали на президентский дворец в Чаде
РИА «Новости»
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Террористическая группировка «Боко Харам» атаковала президентский дворец в столице Чада. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya на своей странице в социальной сети Х.

В сторону президентской резиденции, по данным AFP , ехали колонны военной техники. Агентство сообщило, что в результате нападения уже есть погибшие и раненые. Глава государства находится в своей резиденции.

Нападение боевиков произошло на фоне вывода из Чада военного контингента Франции. Этого требовали лидеры африканского государства. Французские подразделения, как и войска международной коалиции, находились в регионе с 2013 года для борьбы с террористами.

В 2021 году в Чаде убили президента. Действующий парламент распустили.

Терроризм Военные Боевики
08 января 2025, 22:33
Рабочий скончался, упав в шахту лифта с 9-го этажа на стройке в Новой Москве
РИА «Новости»
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ЧП произошло в поселении Сосенское в Новой Москве. Рабочий упал в шахту лифта в строящемся доме. Об этом сообщил источник 360.ru.

Рабочий упал в шахту лифта с высоты девятого этажа, уточнил источник. Мужчина не подавал признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что рабочий скончался. В поселение выехала скорая помощь и полиция.

Ранее упавший с 11-го этажа монтажник скончался.

Рабочий сорвался в вентиляционную шахту на стройке на севере Москвы.

В конце ноября работник, упавший в шахту лифта, выжил. Один из работников центра по продаже шин в Электроуглях провалился в техническое помещение лифта. Мужчина пролетел два этажа и упал на уложенные внизу поддоны.

Шахты Спасатели Мужчины Москва
08 января 2025, 22:21
Перевалило за шесть сотен. Тибет сотрясают толчки после смертоносного землетрясения
Unsplash
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Жители Тибета продолжают ощущать последствия мощного землетрясения. Удар стихии накануне унес жизни 126 человек, сообщило «Синьхуа».

В общей сложности местные власти зафиксировали 646 повторных толчков. По словам главы регионального управления по чрезвычайным ситуациям Хун Ли, сильнейший из них имел магнитуду 4,4 и находился на расстоянии около 18 километров от эпицентра землетрясения.

В районы, пострадавшие от удара стихии, направили крупную партию гуманитарной помощи. Власти передали пострадавшим палатки, кровати и теплые одеяла. Королевское общество спасателей Канады выслало в регион 50 своих специалистов.

Землетрясение произошло в одном из высокогорных районов Тибета во вторник, 7 января. Погибли 126 человек , еще 188 человек пострадали. В регионе обрушилось множество зданий. Толчки ощущались также в столице Непала Катманду и в некоторых регионах Индии.

Спасатели Землетрясения Китай Непал
08 января 2025, 22:05
Огромный кран сорвался в 50-метровое ущелье в Кабардино-Балкарии
Unsplash
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В Черкесском районе Кабардино-Балкарии с трассы в ущелье сорвался грузоподъемный кран. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС на официальном сайте ведомства.

Кран работал на 42-м километре федеральной трассы «Урвань-Уштулу». По сообщению МЧС, строительная техника съехала с дороги в ущелье - ведомство заявило о ДТП, не приводя других подробностей происшествия.

Тяжелая крупногабаритная машина обрушилась в обрыв глубиной около 50 метров. Ее оператор, 37-летний житель села Аушигер, погиб на месте.

На месте происшествия работает спасательная группа из 10 человек. Также МЧС задействовало две единицы техники.

Кроме того, к ущелью прибыла и следственно-оперативная группа местных правоохранительных органов. Тело водителя еще не достали.

Ранее грузовик свалился в обрыв в Дагестане. Его водитель погиб.

Грузовики ДТП Водители

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