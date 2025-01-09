«Ничего не можем узнать». Россиянка пропала в Турции больше недели назад

По словам молодого человека, последний раз 23-летнюю Лауру Писаренко видели возле Российского консульства в Стамбуле. Девушка была одета в коричневую куртку, синюю шапку и черные брюки.

«Есть некоторые зацепки, где она может находиться, но мы ничего не можем узнать - Турция требует подтверждение родства, некую справку от посольства. Однако в посольстве говорят, что они такие справки не выдают», - отметил Василий.

По словам собеседника телеканала, сейчас все силы направлены на то, чтобы получить информацию о местоположении девушки. Он предположил, что Лауру могли поместить в депортационный центр.

В новогодние праздники в Турции на горнолыжном курорте погиб 15-летний подросток. Он катался вне трассы и неудачно упал около подъемников.