Незнакомка пробралась в квартиру москвичей, забывших закрыть входную дверь
Семейная пара в Москве не закрыла входную дверь на ночь, а утром обнаружила незнакомую женщину на своей кухне. Об этом сообщило издание «Газета.Ru».
Как рассказал хозяин квартиры Андрей, незваная гостья была в измененном состоянии и говорила сама с собой. Удивленная пара вызвала полицию в связи со случившемся, а пока ждали правоохранителей, накормили незнакомку завтраком.
«Мы проснулись от того, что дверь в квартиру хлопнула. Ей было по барабану абсолютно, она не удивилась нам. Было непонятно, употребила она что-то или страдает шизофренией. Она сама с собой разговаривала», - заявил он.
В какой-то момент женщина вышла из квартиры, а потом вернулась с детским самокатом соседей. По словам Андрея, гостья покаталась на нем и приехала обратно.
Незнакомкой оказалась жительница соседнего подъезда. Как отметил хозяин квартиры, женщина выглядела так, словно страдает от алкоголизма. У нее была поношенная одежда и не было обуви.
Когда полицейские приехали и увидели состояние визитерки, то вызвали скорую. Что произошло дальше, Андрей не знает.