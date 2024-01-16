Незнакомка попыталась похитить первоклассницу в Воронеже

По данным ведомства, информацию о случившемся распространили в СМИ. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства, для этого они организовали проверку.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части организации исполнения требований законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», - указали в сообщении.

Ранее «Вести Воронеж» сообщали, что неизвестная женщина попыталась похитить первоклассницу, которая выходила из школы. По словам матери девочки, незнакомка схватила дочь за руку и потянула через дорогу на улице Острогожской. Когда встревоженная женщина догнала их, та стала убеждать, что перепутала девочку с племянницей, а потом сразу сбежала.

Неизвестные ранее похитили ребенка в Новосибирске на улице. Мальчика затащили в машину и увезли.