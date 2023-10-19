Невменяемый пациент грозился выпрыгнуть из окна палаты больницы Москве

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«Прямо сейчас в здании на Волгоградском проспекте мужчина сидит на карнизе окна 11-го этажа и никого к себе не подпускает», - сообщил Telegram-канал.

По данным Shot, на месте ЧП находится полиция и скорая. Вызвали психологов, чтобы они попробовали уговорить пациента в неадекватном состоянии не прыгать вниз.

По предварительной информации, у мужчины посттравматическое стрессовое расстройство. Он забрался на карниз, вооружившись ножом.