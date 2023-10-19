Невменяемый пациент грозился выпрыгнуть из окна палаты больницы Москве
Пациент Госпиталя для ветеранов войн в Москве грозился выпрыгнуть из окна палаты на 11-м этаже. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Прямо сейчас в здании на Волгоградском проспекте мужчина сидит на карнизе окна 11-го этажа и никого к себе не подпускает», - сообщил Telegram-канал.
По данным Shot, на месте ЧП находится полиция и скорая. Вызвали психологов, чтобы они попробовали уговорить пациента в неадекватном состоянии не прыгать вниз.
По предварительной информации, у мужчины посттравматическое стрессовое расстройство. Он забрался на карниз, вооружившись ножом.