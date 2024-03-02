Невменяемая полуголая женщина бросалась на машины в Екатеринбурге

Полуголая дама в сапогах валялась на дороге, ползала на коленях, мешая движению автотранспорта. На место событий прибыли полицейские, которые попросили ее пройти с ними.

Женщина не согласилась и бросилась грудью на автомобиль. В результате эксгибиционистку все же задержали.

«Она была передана медикам для оказания соответствующей помощи», - сообщили изданию в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Ранее днем ранее в Екатеринбурге подросток на глазах одноклассников избил другого мальчика , причем бил кулаками по голове и даже применил удушающий прием. Все происходящее сняли на видео присутствующие во время драки дети. Причина конфликта неизвестна, как и то, насколько серьезными оказались травмы.