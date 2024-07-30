Невеста погибла в первую брачную ночь в Петербурге
В Санкт-Петербурге голую девушку с татуировками нашли под окнами многоэтажки. Она погибла практически сразу после свадьбы. Об этом сообщило издание 78.ru.
На место прибыли врачи скорой помощи, которые попытались реанимировать новобрачную, но безуспешно. По словам соседей, перед падением девушки они слышали крики и ругань.
Полиция уже выясняет обстоятельства произошедшего.
По информации «Вечернего Санкт-Петербурга» , после случившегося на улицу выбежал молодой мужчина. Он и сообщил, что они накануне поженились и отмечали свадьбу дома.
Соседи рассказали, что у пары нередко случались конфликты. Сама погибшая является уроженкой Брянской области, а в Санкт-Петербурге она получила высшее образование, сообщил «Московский комсомолец».
Ранее появилась информация, что семья одной из девушек, погибших при прохождении квеста «Дом ужасов» в Махачкале, простила аниматора.