02 февраля 2024, 09:54

Нетрезвый житель Красноярского края на снегоходе протаранил окно больницы

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Нетрезвый молодой человек на снегоходе влетел в окно больницы в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Молодой житель поселка Носок в нетрезвом виде сел за руль снегохода. На нем 22-летний парень поехал в сторону местной больницы. Не притормозив, он влетел в окно медицинского учреждения. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

В обстоятельствах аварии разбирается полиция. По факту ДТП проводят проверку.

Судя по видео, снегоход пришлось выталкивать сразу нескольким людям. Из-за аварии коридор больницы заполонил дым. Повреждения получил пожарный шкаф с гидрантом.

Недавно в Москве двое пьяных друзей решили прокатиться на чужом автомобиле ВАЗ. Они увидели припаркованную машину на улице Вилиса Лациса, залезли в нее и отправились кататься по району Северное Тушино. Поездка закончилась ДТП в одном из дворов. Угонщики врезались в припаркованную машину. Их уже задержали.

Больницы ДТП Полиция Красноярский край
02 февраля 2024, 08:29
Два человека погибли и почти 170 пострадали из-за пожара на газозаправке в Кении
Pxhere
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Крупный пожар вспыхнул после взрыва на газозаправочной станции в столице Кении Найроби, жертвами ЧП стали два человека, еще 165 пострадали. Об этом со ссылкой на местную газету Standard сообщил РБК.

Известно, что среди двоих погибших есть один несовершеннолетний. В больницу имени Мамы Люси в Найроби доставили 167 человек, в том числе 25 детей.

У многих диагностировали травмы дыхательных путей. Еще семь человек находятся в Национальной больнице Кеньятта.

Возгорание произошло около полуночи в районе Эмбакаси. Глава региональной полиции Найроби Адамсон Бунгей подтвердил, что пожар вызвал взрыв. На месте продолжают работать спасатели.

Пожары
02 февраля 2024, 08:24
КАМАЗ на Камчатке самостоятельно завелся и ушел под воду вместе с водителем
РИА «Новости»
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В Соболевском районе КАМАЗ с крановой установкой провалился под лед. Водитель умер. Рабочие пытались поднять машину с сослуживцем самостоятельно, но не смогли и вызвали спасателей, сообщил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в «ВКонтакте».

Авария произошла вечером 31 января, но в экстренные службы позвонили только на следующее утро. Колонна из шести автомобилей везла грузы на рыбзавод, но одна из машин ушла под воду в районе поселка Крутоговского в 50 метрах от берега.

«Со слов свидетелей во время отдыха КАМАЗ самостоятельно завелся, заехал в море и провалился», - сообщил министр.

Грузовик с крановой установкой затонул вместе с водителем. По словам Сергея Лебедева, к крану прицепили трос, но вытянуть машину не смогли - потребовались другой трос, стальной, и гусеничная техника.

В Саратовской области под лед на Волге ушли два автомобиля. Пассажиры первого спаслись на крыше.

ДТП Камчатка
02 февраля 2024, 07:39
Одиннадцать человек госпитализировали в Иркутске с отравлением
РИА «Новости»
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В Иркутске 11 человек попали в больницу с признаками пищевого отравления, среди них есть несовершеннолетние. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По его словам, врачи областного центра сообщили о случаях отравления жителей Ленинского района. Они поступили с острой кишечной инфекцией. По предварительным данным, пострадавшие покупали еду в одной из точек общественного питания.

«Что касается состояния людей, то на данный момент в больнице находится девять человек в состоянии средней степени тяжести, двое из них - дети», - пояснил Кобзев.

Он добавил, что правоохранительные органы подключились к выяснению обстоятельств происшествия, возбуждено уголовное дело. Проверку начали сотрудники Следственного комитета и специалисты Роспотребнадзора.

Ранее в одной из школ Нижнего Тагила произошел скандал из-за обнаруженных осколков стекла в хлебе , который подавали ученикам в столовой.

Скорая помощь Иркутская область
02 февраля 2024, 05:03
Два ребенка пропали в Красноярске
РИА «Новости»
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В Красноярске пропали два девятилетних мальчика. Поисками детей занимаются полицейские и волонтеры. Об этом сообщило местное издание ТВК.

По данным издания, школьники пропали вечером в четверг, 1 февраля, в микрорайоне Солнечный. Около 21:00 они ушли из дома и не вернулись. Родители пытались самостоятельно найти детей, но не смогли. Всю ночь мальчиков искали полицейские и волонтеры - также пока безрезультатно. Сотрудники правоохранительных органов опрашивали друзей и одноклассников пропавших детей, проверяли места, куда они могли направиться.

Оба ребенка худощавого телосложения с русыми волосами. Один из них был одет в красный пуховик, черные штаны, синие ботинки и серую шапку. Рост ребенка 126 сантиметров, с собой у него был рюкзак с футбольным мячом. Второй школьник одет в черно-серую куртку, болоньевые штаны, черную шапку с надписью «Россия» и черные сапоги. Его рост 110 сантиметров.

Сообщается, что один из детей ранее уже уходил из дома - тогда его нашли далеко от города.

Ранее 11-летнего мальчика, пропавшего в Гурьевске Калининградской области, нашли спустя четыре дня в бане в соседнем районе. Как стало известно, на попутной машине ребенок добрался до поселка Романово Зеленоградского района, спрятался в бане и уснул. Там его обнаружили полицейские.

Дети Волонтеры Россия Школьники Полиция Красноярский край

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