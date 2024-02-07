07 февраля 2024, 21:48

Нетрезвый водитель протаранил семь автомобилей на МКАД

РИА «Новости»
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Водитель легкового автомобиля в неадекватном состоянии наехал на семь машин. ДТП произошло на 37-м километре МКАД на внешней стороне, рассказал источник «360».

По его данным, водитель - виновник ДТП - находился в наркотическом или алкогольном опьянении. Он протаранил семь автомобилей и въехал в отбойник. Нетрезвого автомобилиста задержали очевидцы происшествия.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщил источник. На место происшествия выехали оперативные службы и бригады скорой помощи.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье произошло массовое ДТП. Столкнулись 25 легковых и четыре грузовых автомобиля, есть пострадавшие.

Скорая помощь ДТП Машины Водители
07 февраля 2024, 21:43
Взрыв прогремел в селе Ягул под Ижевском
Unsplash
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Взрыв прогремел в селе Ягул под Ижевском. Видео с места ЧП опубликовали в соцсетях.

Взрыв прогремел в селе Ягул под Ижевском.

Видео с места ЧП опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как вдалеке что-то взорвалось и загорелось. Вверх поднялись высокие языки пламени и дым. По предварительной информации, взрыв случился из-за технических работ на Воткинском машиностроительном заводе. Официальной информации пока не поступало.

Ранее в одном из домов в селе Новый Редант в Ингушетии случился взрыв газовоздушной смеси. Момент случившегося попал на видео, кадры оказались в распоряжении «360». На них видно, что крыша дома буквально взлетела из-за взрыва, а обломки свалились на землю. При этом пожара не произошло. Как отметили в региональном МЧС, на место ЧП оперативно прибыли спасатели. Пострадало два человека. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Взрывы Удмуртия
07 февраля 2024, 17:19
Московский таксист избил пассажира дубинкой и ограбил его
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На юго-западе Москвы водитель такси напал с дубинкой на пассажира и ограбил его. О происшествии рассказала пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

«Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует привлечение к уголовной ответственности водителя автомобиля такси, обвиняемого в разбойном нападении на пассажира», - заявили в ведомстве.

По информации прокуратуры, 44-летний ранее судимый водитель автомобиля марки Mercedes повздорил с клиентом. На проспекте 60-летия Октября они вышли из машины. Таксист достал из багажника резиновую дубинку и ударил пассажира по голове, после чего забрал к него сумку и телефон и уехал.

После этого водитель достал из сумки четыре тысячи рублей, а также зашел с украденного телефона в приложение и оплатил поездку с максимальным размером чаевых. Сумку и дубинку он выбросил.

Пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Против таксиста возбудили уголовное дело о разбое. Ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали таксиста , который напал на машину с инвалидом. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Такси Москва
07 февраля 2024, 17:06
Москвичка загорелась на кухне во время готовки обеда
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В Москве во время приготовления обеда на пенсионерке вспыхнул халат. Женщина серьезно пострадала, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 80-летняя пенсионерка в квартире жилого дома на Симферопольском проезде готовила еду на кухне. В один момент она случайно задела халатом конфорку. Пламя мгновенно охватило одежду женщины. Она попыталась потушить огонь, но безрезультатно.

Соседи, почувствовав запах гари, сообщили о ЧП в экстренные службы. Спасатели прибыли по адресу и вскрыли дверь. Помимо хозяйки, в квартире уже горела мебель на кухне и в коридоре.

Пожарные потушили пламя. Пенсионерку увезли в реанимацию с 90% ожогов тела.

Ранее на улице Правды на севере Москвы в квартире жилого дома заживо сгорела 69-летняя местная жительница. Причиной возгорания стало китайское электроодеяло.

Пожары Пенсионеры Москва
07 февраля 2024, 17:05
Четыре человека пострадали из-за ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье
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Массовое ДТП произошло на трассе М-8 «Холмогоры» в городском округе Пушкинский, из-за снегопада столкнулись 22 автомобиля. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации представителя экстренных служб, в результате аварии пострадали четыре человека. Дорожные службы перекрыли движение по трассе.

«Авария с участием 22 автомобилей произошла на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 „Холмогоры“ в городском округе Пушкинский», - отметил собеседник издания.

Ранее в Подмосковье возникло еще одно крупное ДТП - на трассе М-4 «Дон» столкнулись 29 автомобилей. Движение в сторону столицы на 86-м километре трассы остановили. По данным RT , из-за аварии погиб один человек, трое пострадали.

Проблемы с движением зафиксировали также на Новорижском шоссе. Из-за снегопада на дороге возникли пробки, на трассу выехала снегоуборочная техника.

ДТП Пушкино Снегопад Москва

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