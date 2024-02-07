Нетрезвый водитель протаранил семь автомобилей на МКАД

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По его данным, водитель - виновник ДТП - находился в наркотическом или алкогольном опьянении. Он протаранил семь автомобилей и въехал в отбойник. Нетрезвого автомобилиста задержали очевидцы происшествия.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщил источник. На место происшествия выехали оперативные службы и бригады скорой помощи.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье произошло массовое ДТП. Столкнулись 25 легковых и четыре грузовых автомобиля, есть пострадавшие.