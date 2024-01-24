24 января 2024, 18:48

Нетрезвая пассажирка борта Чебоксары — Москва устроила стриптиз на незнакомце

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В салоне самолета, вылетевшего из Чебоксар в Москву, одна из пассажирок устроила эротические танцы. Перед этим ее вырвало на соседа, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, 40-летняя женщина 22 января летела авиарейсом Чебоксары - Москва. В начале полета ее поведение казалось адекватным, но спустя какое-то время она стала невменяемой. Пассажирка приставала к людям, щупала их, а после ее стошнило на сидевшего рядом мужчину. Женщина извинилась, достала салфетки и начала чистить ему одежду. Затем ее вновь вырвало.

Бортпроводники предположили, что пассажирка могла употребить алкоголь или наркотики на борту и отсадили ее. Та задрала одежду и не реагировала на замечания. Когда самолет пошел на посадку, женщина забралась на пассажира, которого испачкала и станцевала стриптиз.

Бортпроводники вызвали полицию. Дебоширку по прилете забрали в отдел для дальнейших разбирательств.

На днях мужчина в военной форме устроил дебош на рейсе Москва - Челябинск. Он оскорблял женщин и проводников, заявляя об их продажном поведении.

Самолеты Москва
24 января 2024, 19:09
Прокуратура потребовала запретить публиковать видео блогера с гонками по Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прокуратура Москвы направила в суд иск, в котором потребовала запретить распространять в России информацию, размещенную автоблогером Гаджи Гаджиева с агрессивной ездой в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что автор каналов публикует видео, которое пропагандирует опасное вождение. На кадрах блогер показывает, как можно нарушать ПДД и фактически призывает подписчиков последовать его примеру.

На одном из видео несколько молодых людей, находясь в салоне иномарки, играют в «шашечки» на набережной Тараса Шевченко и Кутузовском проспекте в Москве.

На каналах можно встретить ролики с аналогичными нарушениями и в других регионах России. Распространение такой информации, призывы к агрессивной езде нарушают правила дорожного движения, а также угрожают безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения, заявили в ведомстве.

Результаты рассмотрения заявления прокуратура взяла на контроль.

Ранее правоохранители не нашли состава преступления по делу автоблогера об агрессивной езде. Следователи могут закрыть уголовное дело, которое накануне возбудили против него и его приятелей.

Блогеры Москва
24 января 2024, 19:08
Полиция начала проверку после ДТП с автобусом в Петербурге
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту ДТП, в результате которого автобус выехал на тротуар в Василеостровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Северной столицы.

«Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя», - заявили правоохранители.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они установят все детали случившегося. Полицейские уточнили, что автобус маршрута № 152 выехал на тротуар с пешеходами около 16:00 у дома № 38 на улице Беринга. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени.

В комздраве Петербурга рассказали, что состояние четырех пострадавших оценили как тяжелое. Прокуратура Василеостровского района взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Правоохранители пообещали проверить перевозчика на соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, сообщил сайт kp.ru.

Санкт-Петербург ДТП Автобусы Полиция
24 января 2024, 17:08
Автобус врезался в остановку в Петербурге. Несколько человек пострадали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку. Несколько человек пострадали, сообщил Telegram-канал «112».

Авария произошла на перекрестке улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе. Водитель автобуса потерял управление и сбил людей. Транспорт перевернулся.

По предварительным данным, травмы получили пять человек. На место случившегося прибыли экстренные службы.

Ранее рейсовый автобус вылетел на тротуар у станции метро «Ленинский проспект» в Северной столице. В результате ДТП пострадали два человека, среди них - беременная женщина. Она отказалась от госпитализации.

Аналогичный случай произошел в Москве. Автомобиль «Нива» въехал в остановку на Новочеркасском бульваре. С места аварии госпитализировали пять человек.

Санкт-Петербург ДТП Автобусы
24 января 2024, 16:47
Экипаж сбитого под Белгородом Ил-76 призвали представить к госнаградам
Читайте нас в: Google Новости
Экипаж потерпевшего крушение Ил-76 следует наградить посмертно, так как пилоты увели падающий самолет от жилых домов. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Виктор Соболев.

Он назвал действия экипажа сбитого самолета подвигом, благодаря которому летчики смогли спасти жизни мирных граждан.

«Если они уводили борт, конечно, их нужно представить к госнаградам. Они совершили героический подвиг», - подчеркнул депутат.

Военный самолет Ил-76 24 января перевозил пленных бойцов ВСУ в Белгородскую область для обмена, сообщил сайт kp.ru. По информации Минобороны, передача военнослужащих должна была состояться во второй половине дня на контрольно-пропускном пункте «Колотиловка» на границе с Сумской областью Украины.

Украинское командование знало о маршруте самолета , но ВСУ все равно сбили самолет, на борту которого находились 65 пленных. Воздушное судно рухнуло в поле около села Яблоново, никто из местных жителей не пострадал. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова , все находящиеся на борту самолета люди погибли.

Госдума РФ Депутаты Самолеты Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области

Новости по теме