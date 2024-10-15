«Словами не передать. В шоке все», - подчеркнула она.

Известно, что Михаил с братом и 15-летним племянником отправился в путешествие на лодке катамаранного типа «Байкат 470» в начале августа. Семья планировала доплыть от побережья Хабаровского края до Сахалина, однако к назначенному времени не прибыла. Их искали около месяца, но не нашли.

В итоге на лодку с Михаилом наткнулись рыбаки, которые плыли на судне под названием «Ангел» вечером 14 октября. Его родственники погибли, но он смог сохранить их тела во время дрейфа на катамаране в открытом море.

За 67 дней дрейфа мужчина похудел на 50 килограммов, его доставили на берег и госпитализировали. По данным Telegram-канал Shot , семья Пичугиных успела посетить Шантарские острова, но потом лодка сбилась с курса.

По факту ЧП возбудили уголовное дело. Михаила, предварительно, спас от голодной смерти лишний вес и запас воды.