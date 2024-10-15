15 октября 2024, 11:29

«Нет слов». Подруга семьи спасенного в Охотском море мужчины — о случившемся на Камчатке

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Михаила Пичугина спасли после 67 дней дрейфа в Охотском море. Его брат и племянник скончались. Подруга семьи Наталья Корытова призналась в беседе с 360.ru, что шокирована ситуацией.

«Словами не передать. В шоке все», - подчеркнула она.

Известно, что Михаил с братом и 15-летним племянником отправился в путешествие на лодке катамаранного типа «Байкат 470» в начале августа. Семья планировала доплыть от побережья Хабаровского края до Сахалина, однако к назначенному времени не прибыла. Их искали около месяца, но не нашли.

В итоге на лодку с Михаилом наткнулись рыбаки, которые плыли на судне под названием «Ангел» вечером 14 октября. Его родственники погибли, но он смог сохранить их тела во время дрейфа на катамаране в открытом море.

За 67 дней дрейфа мужчина похудел на 50 килограммов, его доставили на берег и госпитализировали. По данным Telegram-канал Shot , семья Пичугиных успела посетить Шантарские острова, но потом лодка сбилась с курса.

По факту ЧП возбудили уголовное дело. Михаила, предварительно, спас от голодной смерти лишний вес и запас воды.

Семья Камчатка
15 октября 2024, 12:55
Полиция со стрельбой ловила тонированную машину с подростками в Подольске
Пресс-служба МВД
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В Подольске нарушитель ПДД пытался скрыться от правоохранителей, а его пассажир выстрелил из окна в сторону сотрудников Госавтоинспекции. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

При патрулировании улиц полицейские заметили машину с затонированными передними стеклами. Правоохранители потребовали остановить машину, но водитель попытался скрыться. Во время погони нарушитель опасно маневрировал.

«Для остановки автомобиля инспектор сделал предупредительный выстрел вверх. В ответ на это один из пассажиров открыл окно и выстрелил из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, в сторону сотрудников», - написала она.

После этого полицейские стали стрелять по колесам авто. Водитель не справился с управлением, машина перевернулась. В авто находились шесть человек, троим из которых не было 18 лет. Пострадавших в результате ДТП нет.

Водителя привлекут к административной ответственности сразу по трем статьям. В отношении стрелявшего пассажира возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Подольск ДТП ПДД Машины Водители
15 октября 2024, 11:11
Стало известно, кого хотели убить во время подрыва машины в Москве
РИА «Новости»
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Гендиректор и соучредитель компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев пострадал во время взрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время он госпитализирован», - уточнил собеседник агентства.

Взрывы Москва
15 октября 2024, 10:14
Вскрылись новые факты отравления зефиром на мальтите. Пострадавших десятки
Unsplash
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Вслед за клиентами «Вкусвилла» покупатели магазинов двух крупных торговых сетей массово жалуются на отравление зефиром на мальтите. Как стало известно Telegram-каналу Mash, все они почувствовали недомогание после употребления в пищу зефира под названием «Жизель».

«Среди пострадавших: десятки человек. Все они съели „Жизель“ и почувствовали вздутие, боли в животе и диарею», - написали авторы материала.

В состав продукта входят все те же ингредиенты - мальтитный сироп и мальтит. Производство находится на том же заводе, где также производят «Классический» зефир для «Вкусвилла».

По информации Mash, Роспотребнадзор уже провел выездную проверку на предприятии, где выпускают зефир. Специалисты взяли образцы продукции, которая продавалась в магазинах.

Ранее несколько десятков человек пожаловались на симптомы отравления после употребления зефира «Классический» из «Вкусвилла».

Предварительно, недомогание у людей возникло из-за мальтита, который использовали в качестве заменителя сахара. Это вещество обладает слабительным эффектом и не рекомендуется к употреблению детям и женщинам. «ВкусВилл» опроверг сообщения о массовом отравлении.

Роспотребнадзор Магазины Заводы Дмитров Продукты
15 октября 2024, 09:43
Похудел на 50 кг. Что спасло мужчину, дрейфовавшего 67 дней в Охотском море
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Путешественника, который 67 дней дрейфовал в лодке в Охотском море, мог спасти от голодной смерти лишний вес и запас еды. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, перед выходом в море 46-летний мужчина весил 100 килограммов. За два месяца, проведенных лодке, он похудел до 50 килограммов. Путешественника поместили в больницу, его состояние стабилизировали.

Пострадавший жил в Улан-Удэ и вахтовым методом работал на Сахалине. В лодке он находился вместе со своим братом и 15-летним племянником. Они планировали посмотреть на китов и природу Шантарских островов, но на обратном пути сбились с курса и попали в шторм.

Брат и племянник путешественника погибли. Лодку с мужчиной и телами его родственников вечером 14 октября обнаружило судно «Ангел» в 23 километрах от берегов Камчатки. Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры опубликовала видеозапись спасения мужчины. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Еда Шторм Камчатка

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