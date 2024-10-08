«Нет слов, одни слезы». Подруга рассказала о погибшем в Непале альпинисте

«Я даже не возьмусь сказать, с какого года он ходит в горы. Я знаю его больше 15 лет. И все это время он находил любую возможность приехать в горы. Добрый, открытый, спокойный, невероятно сильный духом, очень опытный альпинист. У меня нет слов, одни слезы. Он был одним из тех, кого можно было назвать другом. Человек слова, дела и качества», - сказала она.

Женщина отметила, что в какой-то степени осталась в альпинизме благодаря Носенко, он оказал серьезную психологическую поддержку в важный момент жизни.

«Диму Шпилевого тоже знаю около 18 лет. С Мишей они были близкими друзьями. В моей жизни Миша и Дима были двумя примерами для подражания. Нет слов, чтобы выразить глубину этой утраты. Мир потерял в их лице не просто опытных альпинистов, он потерял людей с большой буквы», - добавила собеседница 360.ru.

Ранее стало известно о гибели пяти российских альпинистов в Непале. В группе находились Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Предположительно, причиной их гибели стал несчастный случай.