«Нет слов, чтобы описать чувства». Стихийный мемориал появился в Серебряных Прудах

«Это страшная трагедия. Нет слов, чтобы описать чувства: боль, пустота, злость, скорбь. Погибли, в том числе, дети. От одной этой мысли просто ком в горле, дышать невозможно. Но все, что мы можем сделать, это почтить память погибших, выжившим выразить слова поддержки», - отметила жительница Серебряных Прудов Надежды Птицына.

Она добавила, что местные жители молятся за выздоровление пострадавших.

Стихийные мемориалы в память о погибших в Crocus City Hall появились 22 марта в Солнечногорске , в Химках , Воскресенске , а также в Красногорске , где произошла трагедия. В федеральных учреждениях культуры по всей России отменили массовые развлекательные мероприятия.

Жертвами теракта, по последним данным, стали 133 человека.