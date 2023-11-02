02 ноября 2023, 15:47

«Неспровоцированное нападение». Пострадавший пенсионер — об избиении в московском метро

Сайт мэра и правительства Москвы
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В ночь на 30 октября в вестибюле станции московского метро «Орехово» 25-летний мужчина избил пенсионера. У него зафиксировали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Корреспондент «360» узнал у пострадавшего о состоянии здоровья и передал слова поддержки.

«Хвалиться нечем, как говорят», - сказал пострадавший.

Он уточнил, что уже вернулся из больницы домой, но по рекомендации врачей ему требуется покой. Его здоровью ничего не угрожает.

«Это было какое-то неспровоцированное нападение. Спасибо за внимание и заботу», - выразил благодарность пенсионер.

По информации правоохранительных органов, пожилого мужчину избил 25-летний москвич. Он завязал с ним разговор, а после словесной перепалки напал на пенсионера и повалил его на пол. Он нанес ему многочисленные удары в лицо. Прокуратура московского метрополитена взяла на контроль расследование дела.

Драки
02 ноября 2023, 17:01
Акции кондитерской фабрики, поддерживавшей ВСУ, перешли в федеральную собственность
пресс-служба судов Курской области
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Ленинский райсуд Курска обратил в федеральную собственность акции кондитерской фабрики «Конти-Рус», которая финансово поддерживала ВСУ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«Суд обратил в доход России акции АО „Конти-рус“ и 100% доли в уставном капитале ООО „Кэндимакс“, ООО „Мерлетто капитал“, ООО „КЦ „Мерлетто“, - информировало ведомство.

Обратить акции АО «Конти-рус» в собственность Российской Федерации просила Генпрокуратура. В целом иск касался деятельности 10 физических лиц, восемь из которых имеют иностранные паспорта, и шести организаций. Помимо акций кондитерской фабрики, предлагалось обратить в федеральную собственность доли в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал» и ООО «КЦ „Мерлетто“.

В материалах указывается, что прокуратура установила «объединение лиц», финансово поддерживающих украинские вооруженные силы. Генпрокуратура посчитала, что деятельность этого объединения следует признать экстремистской и запретить, поскольку в ее основе лежат антироссийские «идеологические и имущественные интересы» и она направлена на дискредитацию ВС России, против жизни и здоровья россиян и безопасности государства.

Суд запретил работу указанного объединения в РФ.

Генпрокуратура РФ Суд
02 ноября 2023, 16:20
СК проверит сообщения о травмировании подростка на квесте в Москве
РИА «Новости»
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В Москве после прохождения игрового квеста 14-летняя девочка получила травмы. Следственный комитет России проверит все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

По его информации, о травмировании подростка узнали в ходе мониторинга социальных сетей. Известно, что 1 ноября девочка участвовала в квесте на Гостиничной улице, после чего получила травмы.

Следователи начали проверку всех обстоятельств дела, в том числе соблюдение мер безопасности.

Ранее следователи задержали организатора квеста на юго-востоке столицы. Мужчину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следственный комитет России Москва 2023
02 ноября 2023, 14:54
Мужчину задержали в Москве по подозрению в публичном оправдании терроризма
Фото: Telegram-канал СКР Москвы
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В Южном округе Москвы силовики задержали 34-летнего мужчину. Он проходит по делу о публичном оправдании террористической деятельности в интернете, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый летом прошлого года в одном из Telegram-каналов под постом оставил комментарий, содержимое которого оправдывало терроризм. Текст выявили следователи вместе с оперативниками.

Мужчине уже предъявили обвинение. В его доме провели обыски. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Ранее редактора интернет-издания SOTA Анну Лойко обвинили в оправдании терроризма. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за вышедшей несколько лет назад статьи о членах группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - запрещенная в России террористическая организация.

Задержания Терроризм Москва 2023
02 ноября 2023, 14:53
Спасатели вытащили из Москвы-реки упавшую с Крымского моста девушку
Департамент ГОЧСиПБ города Москвы
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В ночь на четверг, 2 ноября, двадцатилетняя девушка упала с Крымского моста в центре Москвы. Ее удалось вытащить из воды, сообщило РИА «Новости».

Спасателям удалось поднять пострадавшую на катер всего через четыре минуты после происшествия, примерно в 50 метрах от берега. Температура воды была около пяти градусов.

«В 01:01 поступила информация о падении с Крымского моста в Москву-реку девушки 2003 года рождения», - отметили в сообщении.

После оказания первой помощи девушку передали врачам скорой помощи. Позже ее отправили в институт имени Склифосовского.

Обстоятельства произошедшего установит оперативно-следственная группа.

Ранее мужчина упал с моста на северо-востоке Москвы. Пострадавшего передали медикам с подозрением на перелом таза.

МЧС РФ Москва 2023

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