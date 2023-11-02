«Неспровоцированное нападение». Пострадавший пенсионер — об избиении в московском метро
В ночь на 30 октября в вестибюле станции московского метро «Орехово» 25-летний мужчина избил пенсионера. У него зафиксировали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Корреспондент «360» узнал у пострадавшего о состоянии здоровья и передал слова поддержки.
«Хвалиться нечем, как говорят», - сказал пострадавший.
Он уточнил, что уже вернулся из больницы домой, но по рекомендации врачей ему требуется покой. Его здоровью ничего не угрожает.
«Это было какое-то неспровоцированное нападение. Спасибо за внимание и заботу», - выразил благодарность пенсионер.
По информации правоохранительных органов, пожилого мужчину избил 25-летний москвич. Он завязал с ним разговор, а после словесной перепалки напал на пенсионера и повалил его на пол. Он нанес ему многочисленные удары в лицо. Прокуратура московского метрополитена взяла на контроль расследование дела.