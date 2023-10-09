Несовершеннолетние пострадали в ДТП в Подмосковье
Дорожная авария произошла в Коломне, в столкновении двух автомобилей пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.
ЧП произошло утром в понедельник, 9 октября, на регулируемом перекрестке проспекта Кирова, в аварию попали Renault и Chevrolet.
«В результате ДТП пострадали девочка 2019 и мальчик 2014 годов рождения. Их доставили в медицинское учреждение с телесными травмами. Девочку после осмотра отпустили домой», - отметили в ведомстве.
О состоянии водителей и других пассажиров автомобилей не сообщается.
Полицейские начали проводить мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств аварии.
Ранее московская Госавтоинспекция сообщила, что в период с 2 по 8 октября в столице зафиксировали 182 аварии , восемь человек в них погибли, а еще 191 получил ранения различной степени тяжести.