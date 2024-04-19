Несовершеннолетние избили мужчину на северо-востоке Москвы

По данным следствия, трое фигурантов вступили в конфликт с незнакомцем. На почве личной неприязни один из обвиняемых взял камень и ударил мужчину по голове, остальные участники потасовки стали его избивать.

Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. За его жизнь и здоровье борются врачи.

«Обвиняемым в нападении на мужчину на северо-востоке Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в СК.

Ранее в Москве отправили под арест мужчину, подозреваемого в нападении на прохожую возле остановки общественного транспорта. Его обвинили по статье «Хулиганство».